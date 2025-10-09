Cum explică Guvernul că de 11 zile Ilie Bolojan ocupă funcția de vicepremier interimar după depășirea termenului legal. El nu a făcut o propunere de înlocuire a lui Dragoș Anastasiu 

Premierul Ilie Bolojan nu a făcut încă nicio propunere pentru funcția de vicepremier ocupată până în 27 iulie de către Dragoș Anastasiu pentru că este „o poziție care presupune un personaj cu caracteristici mai complexe și, atunci, sigur că și desemnarea poate să fie mai dificilă”, a declarat, joi, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

În 28 septembrie a expirat termenul legal, de cel mult 45 de zile, în care premierul Ilie Bolojan poate ocupa funcția de vicepremier interimar, rămasă liberă după demisia lui Dragoș Anastasiu. Din 28 septembrie până astăzi, 9 octombrie, au trecut 11 zile.

Într-o conferință de presă organizată joi la Guvern, HotNews a întrebat-o pe purtătoarea de cuvânt a Cabinetului Bolojan care este stadiul propunerii pe care premierul trebuie să o facă.

„Deocamdată nu există nicio nominalizare pentru această poziție. Nu am informații despre intențiile premierului și despre numele pe care le ia în calcul. Deocamdată nu a fost făcută nicio nominalizare”, a răspuns Ioana Dogioiu.

„Este o poziție care presupune un personaj cu caracteristici mai complexe”

La insistențele jurnaliștilor prezenți la conferința de presă, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a explicat că „nu există un impediment legal pentru această situație”, dând exemplul Guvernului Boc, care în anul 2009 a rămas interimar mult peste termenul prevăzut de lege.

„Dacă nu se poate face o nominalizare și o desemnare, sigur, în cel mai scurt timp cu putinţă, e de dorit ca ea să se întâmple. Și premierul v-a și spus în conferințele de presă anterioare că este în căutarea unei nominalizări, dar care are niște coordonate speciale, pentru că e un ministru care nu aparține niciunui partid, mai degrabă, tehnocrat, să-i spunem, un ministru apolitic, care să facă legătura cu mediul de afaceri, cu societatea civilă”, a spus Ioana Dogioiu.

„Este o poziție care presupune un personaj cu caracteristici mai complexe și, atunci, sigur că și desemnarea poate să fie mai dificilă. Dar interimate peste 45 de zile au existat, inclusiv la nivel de premier”, a explicat Dogioiu.

Întrebată dacă premierul Ilie Bolojan are pe cineva în gând pentru a-l propune pentru funcția de vicepremier, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a spus că nu comentează „gândurile și intențiile premierului”.

Interimatul lui Ilie Bolojan în funcția de vicepremier a început în data de 14 august. Astfel, cele 45 de zile au expirat în 28 septembrie, însă în lipsa unor sancțiuni prevăzute de lege Ilie Bolojan rămâne și vicepremier interimar până la numirea altei persoane în această funcție.

Funcția de vicepremier a rămas liberă după ce Dragoș Anastasiu a demisionat în 27 iulie, în urma dezvăluirilor că timp de 8 ani, în perioada 2009-2017, companiile sale au mituit o inspectoare a Fiscului (ANAF) pentru a nu avea probleme la controale.

Ce a spus Ilie Bolojan în trecut când a fost întrebat de HotNews când va propune un înlocuitor

Într-o conferință de presă organizată luna trecută la Guvern de către Ilie Bolojan, HotNews l-a întrebat pe șeful Executivului pe cine vrea să propună pentru funcția de vicepremier rămasă liberă în urma demisiei lui Anastasiu.

„Această poziție de vicepremier este o poziție care a fost gândită cu un specific aparte, să fie o persoană care vine din afara lumii politice, din zona antreprenorială sau din zona de responsabilitate socială, care să vină cu propuneri de eficiență, care să vină cu propuneri de digitalizare, de creștere a calității serviciilor guvernamentale, pentru că în momentul în care stai foarte mult în această zonă, rişti să nu mai vezi ceea ce este neregulă”, și-a început premierul Ilie Bolojan răspunsul.

„Dacă vine cineva din afară într-o cameră ca asta, îi sare în ochi imediat ceea ce nu este în regulă și un astfel de om, care să fie și disponibil să intre într-o astfel de situație, nu e ușor de găsit, dar în perioada următoare vom veni cu o propunere pentru a ocupa acest post”, a mai spus șeful Guvernului.

HotNews a insistat și l-a întrebat pe Ilie Bolojan dacă nu există un om care să fi acceptat până atunci propunerea sau dacă pur și simplu nu vrea încă să facă public numele persoanei care urmează să ocupe funcția.

„În perioada următoare vom face o propunere pentru acest post”, a spus, scurt, Ilie Bolojan.

Deși interimatul său în funcție a expirat pe 28 septembrie, Bolojan nu a făcut încă publică nicio propunere pentru ocuparea funcției.

Prevederile legii

Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, precizează, la Articolul 46, ce se întâmplă în situația unei demisii din Guvern:

Dacă prim-ministrul se află în una dintre situațiile de încetare a funcției de membru al Guvernului, cu excepția revocării, sau este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, Președintele României desemnează un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile prim-ministrului, până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor încetează dacă prim-ministrul își reia activitatea în Guvern în cel mult 45 de zile.

Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și celorlalți membri ai Guvernului, la propunerea prim-ministrului, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

În situațiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, prim-ministrul inițiază procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului în calitate de ministru interimar.

După propunerea făcută de către premier, președintele face propriu-zis numirea în funcție, conform legii. Președintele poate refuza, motivat, o singură propunere:

În situația în care Președintele României refuză o propunere a prim-ministrului în condițiile alin. (3), prim-ministrul îi transmite Președintelui o nouă propunere în termen de 5 zile de la data la care Președintele i-a comunicat refuzul propunerii anterioare.

Cine a mai încălcat termenul de 45 de zile de interimat

În 2009, de exemplu, chiar întregul Guvern Boc 1 a funcționat interimar timp de 70 de zile (25 de zile peste termenul prevăzut de lege), până la numirea Guvernului Boc 2, conform TVR Info.

Acest lucru s-a întâmplat și recent, când mandatul de prim-ministru interimar al lui Cătălin Predoiu, după demisia premierului Marcel Ciolacu, a expirat pe 20 iunie, iar actualul cabinet condus de Ilie Bolojan și-a intrat în atribuții abia trei zile mai târziu, pe 23 iunie.