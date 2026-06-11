Oana Gheorghiu, reacție după includerea ei pe „lista neagră” a CSM: „Privilegiile izolează justiția de societate”

Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern din mandatul său. Foto: Guvernul României

După ce a fost inclusă pe lista politicienilor acuzați de către CSM că au declanșat o campanie de denigrare a justiției, vicepremierul Oana Gheorghiu a răspuns într-o postare pe Facebook afirmând că se face vinovată de această acuzație, dacă este motivată de afirmația sa că pensiile speciale sunt un privilegiu.

„Autodenunț: subsemnata, Gheorghiu Oana-Clara, declar pe proprie răspundere că sunt vinovată de „decredibilizarea justiției” (așa cum susține CSM-ul) pentru că mi-am permis să afirm că pensiile speciale ale magistraților reprezintă un privilegiu care trebuie eliminat. Da, este adevărat, consider că România nu își mai permite să aibă pensionari speciali, din magistratură ori alt domeniu, care să se retragă din activitate la 48-50 de ani”, scrie Oana Gheorghiu.

„Nicio instituție nu este la adăpost de critică”

Vicepremierul susține că magistrații ar trebui să fie plătiți foarte bine astfel încât fie feriți de tentații politice sau pecuniare, însă condițiile de pensionare ar trebui să fie echitabile în raport cu restul societății.

„Pensionarea la 48-50 de ani, cu pensii de câteva ori mai mari decât salariul mediu pe economie, nu este un instrument al independenței judiciare. Este un privilegiu. Și privilegiile nu fac justiția mai dreaptă, ci o izolează de societatea pe care ar trebui să o slujească”, crede Gheorghiu.

Ea consideră ca „regretabil” faptul că CSM a elaborat un raport de 70 de pagini în care să facă acuzațiile de „decredibilizare a justiției” și amintește că deja au apărut oameni din magistratură care spun că nu au fost consultați.

„Când există privilegii ori beneficii nejustificate, cred că fiecare cetățean are tot dreptul să își exprime opinia neîngrădit. Nicio instituție dintr-o democrație nu are dreptul să fie la adăpost de critică. Nici măcar cea care împarte dreptatea”, a conchis Oana Gheorghiu.

„Lista neagră” făcută de CSM

Judecătorii din CSM au indicat drept autori ai campaniei de denigrare a justiției „politicieni ai coaliţiei de guvernare, în special de la USR şi PNL”.

A fost menționat și premierul, fără însă a-i fi dat numele:

„Campania s-a bazat pe minciuni repetate constant de o parte a coaliţiei aflate astăzi la guvernare, în special de partea politică aflată sub autoritatea şi influența prim-ministrului, vectorii de presă ai acestora, precum şi de ONG-uri care se afiliază, în mod tradiţional, mesajelor acestora”.

Sunt enumerați pe „lista neagră” Dominic Fritz, preşedinte USR, Ana Birchall, fost ministru al justiţiei, fost consilier al preşedintelui, fost consilier al premierului, Cristian Ghinea (USR), Laurenţiu Ştefănescu (USR) și alți membri USR, precum și fostul jurnalist de investigații Ionel Stoica. În hotărârea CSM sunt indicate mai multe postări ale acestora de pe rețelele sociale.

Vicepremierul Oana Gheorghiu, Ruben Lațcău (viceprimar USR Timişoara), Diana Mardarovici, consilieră PNL, Cătălin Teniță (ex-USR) completează lista.

În această decizie, despre care CSM spune că o va comunica și organismelor internaționale, Consiliul reclamă și „atitudinea rău voitoare a unei părţi a presei” și dă drept exemplu G4Media, acuzând că în ultimul an publicația a scris 405 articole „negative” despre justiție. Pe listă apar și publicațiile Recorder, prin documentarul „Justiție Capturată”, și PressHub.