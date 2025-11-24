Oana Gheorghiu spune că societățile de stat nu fac sponsorizări / Care este realitatea

„Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizări”, a declarat Oana Gheorghiu, luni, în prima sa conferință de presă din calitate de vicepremier, întrebată câte societăți de stat au fost sponsori la ONG-ul pe care l-a fondat, Dăruiește Viața. În realitate, companiile de stat pot face sponsorizări, la fel ca orice altă societate comercială. Cel puțin una dintre ele, Transelectrica, a sponsorizat chiar proiectul „Noi face un spital” al asociației „Dăruiește viața”.

Informația apare în raportul anual al companiei referitor la situația sponsorizărilor din 2021. Nu este menționată suma, ci doar proiectul.

Întrebată despre un jalon, Oana Gheorghiu a răspuns despre alt jalon

Nu este singura confuzie făcută de Oana Gheorghiu în conferința de presă de luni. Întrebată despre Jalonul 121 din PNRR privind numirile managerilor la companiile energetice de stat, aceasta a spus că are termen pentru aplicare 31 martie 2026.

În realitate, termenul expiră pe 28 noiembrie, adică peste câteva zile. Până atunci, trebuie numiți noi manageri la câteva companii energetice, în urma unor proceduri transparente și corecte.

De asemenea, Oana Gheorghiu a spus că jalonul se referă la 48 de companii, nu doar din energie, în realitate fiind doar 13 companii energetice.

„V-am explicat, sunt 48 în total, nu numai din energie, și sunt în procesul acesta pe care l-am propus Comisiei până la 31 martie”, a răspuns Oana Gheorghiu la insistențele jurnaliștilor, îmtrebată despre jalonul care expiră pe 28 noiembrie.

Practic, Oana Gheorghiu a vorbit despre un alt jalon, referitor la eliminarea conducerilor interimare la toate companiile de stat.

În conferința de presă de luni, Oana Gheorghiu a anunțat că reforma companiilor de stat, de care se ocupă în calitate de vicepremier, va începe cu 10 companii de stat, fără însă a le numi. „Ceea ce ştiu este că vom avea patru companii de la nivelul Energiei şi șase din Transporturi. Astăzi nu am discutat niciun nume de companie”, a spus Oana Gheorghiu.

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu coordonează procesul de elaborare și avizează proiectele privind reforma statului și eficientizarea activității instituțiilor publice.