Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că reforma începe în 10 companii de stat. Ce spune despre concedieri

Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern din mandatul său. Foto: Guvernul României

Comitetul național pentru reforma companiilor de stat a decis luni ca în 10 companii să înceapă procesul de reorganizare, iar în cursul acestei săptămâni să fie definitivată această listă, a anunțat luni Oana Gheorghiu, vicepremierul pentru reforma companiilor de stat.

„Ceea ce ştiu este că vom avea patru companii de la nivelul Energiei şi șase din Transporturi. Astăzi nu am discutat niciun nume de companie”, a răspuns ea, la întrebările repetate ale jurnaliștilor.

Aceasta a spus că a participat luni, pentru prima oară, la Comitetul național pentru reforma companiilor de stat, comitet care exista de ceva vreme, dar care a fost reactivat.

„Ne-am propus să începem cu 10 companii. E ca un proiect pilot, în care vom testa acest flux de lucru. Aceste 10 companii urmează să fie selectate, încă nu au fost selectate, în urma unui proces de consultare cu cele două ministere, Transporturi şi Energie. Urmează în cursul acestei săptămâni să definitivăm această listă. Ceea ce ştiu este că vom avea 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi”, a menţionat Oana Gheorghiu.

„Astăzi nu am discutat niciun nume de companie”

Vicepremierul a fost întrebată în mod repetat de către jurnaliști despre ce companii este vorba, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a nominalizat recent CFR Marfă drept una dintre companiile care vor intra în lichidare, iar vineri, la ultima conferință de presă premierul spus că 27 de companii au avut pierderi totale de 1,2 miliarde de lei doar în 2024, la care se adaugă pierderi de 5 miliarde din trecut.

„Lista urmează să fie dezbătută în comitetul de reformă și urmează să fie transmisă în cursul acestei săptămâni de cele doua ministere Energie și Transporturi. Ele sunt cele care pe baza analizei proprii stabilesc care sunt acele companii cu care începem. Am stabilit că sunt 6 din transporturi și 4 din Energie. Astăzi nu am discutat niciun nume de companie. Am discutat principiul după care vom începe. Când vor fi stabilite cele 10 companii cu siguranță vor fi comunicate pentru că nu va fi niciun secret”, a spus Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a anunțat că, în acest moment, avem 1.502 de companii de stat.

„Este un număr foarte mare, 230 dintre acestea sunt companii centrale, 1.272 sunt la nivel local, sub autorităţile locale. Dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi şi vorbim de pierderi istorice care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei”, a mai spus ea.

Vor fi și concedieri

Aceasta a fost întrebată și câți români ar putea să-și piardă locurile de muncă în urma restructurării companiilor de stat cu datorii.

„Această reformă nu are ca obiectiv concedieri”, a spus Oana Gheorghiu, subliniind că obiectivul este eficientizarea companiilor de stat.

„Evident că va fi nevoie de ajustări, că vor fi companii unde numărul de locuri de muncă se va reduce, dar asta nu va fi ceva consistent, iar dacă va fi cazul, statul român va trebui să ia măsuri compensatorii, dar este prematur să discutăm despre acest lucru”, a mai spus vicepremierul.

„Asta este principala urgență”

În privința priorităților, ea a spus că anul acesta trebuie demarate proceduri de selecție la acele companii de stat unde sunt conduceri interimare.

„Vom avea declanșate procedurile de selecție pentru cele 48 de companii care au conduceri interimare în acest moment. Asta este principala urgență pentru că la 31 martie 2026 trebuie închisă această selecție și vom avea pornite cele 10 proceduri de reorganizare a companiilor sau ce va reieși din analiza tehnică, urmând ca din ianuarie să începem cu un nou pachet de companii”, a mai afirmat ea.