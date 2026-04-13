Oana Țoiu a invitat-o în România pe viitoarea ministră de externe a Ungariei. Detalii din discuția de luni seară

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a anunțat că a sunat-o luni seară pe viitoarea sa omoloagă de la Budapesta, Anita Orban, și spune că dialogul „s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei, bazată pe respect reciproc”.

Oana Țoiu a precizat că a contactat-o pe Anita Orban ca să o felicite pentru victoria obținută de partidul Tisza la alegerile parlamentare care au avut loc duminică în Ungaria.

„A fost un prim contact oficial cu un reprezentant al viitorului Guvern vecin, prilej cu care am împărtășit bucuria acestui moment istoric de schimbare. I-am transmis admirația mea pentru mobilizarea exemplară a poporului ungar și a etnicilor maghiari, dar și echipei sale pentru o campanie construită autentic, printre oameni”, a scris ministrul Afacerilor Externe, luni seară, într-o postare pe Facebook.

Țoiu consideră că rezultatul scrutinului de duminică, în urma căruia premierul Viktor Orban și partidul său, Fidesz, vor pierde guvernarea în Ungaria după 16 ani, „a dovedit că oricât de mare ar fi controlul unor politicieni asupra sistemelor de putere, acesta nu este suficient pentru a o păstra la infinit”.

„Puterea cetățenilor care aleg să ceară un viitor mai bun prin vot este suverană, iar Anita a subliniat, în repetate rânduri, că alegerea de ieri a fost una clară: o schimbare de regim”, a adăugat Oana Țoiu.

Anita Orban, invitată de Oana Țoiu în România

Șefa diplomației române a precizat că în finalul conversației i-a „adresat Anite Orban invitația de a vizita România”.

„Dialogul nostru s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei, bazată pe respect reciproc și pe ambiția comună de a crește calitatea vieții cetățenilor noștri printr-o colaborare mai strânsă. Totodată, am trecut în revistă formatele regionale prezidate de România anul acesta, pe care le vedem ca oportunități majore pentru a întări perspectiva noastră comună în regiune”, a mai declarat ministrul Afacerilor Externe.