Cum a pierdut zdrobitor alegerile Viktor Orbán după 16 ani la putere. Două mari greșeli ale premierului, înainte și în timpul campaniei electorale

Partidul prim-ministrului Viktor Orbán, Fidesz, l-a ignorat mai întâi pe Péter Magyar, crezând că entuziasmul pentru acesta se va stinge. În campanie, Fidesz a marșat până la final pe amenințarea războiului, fără să reușească să convingă alegătorii, preocupați mai degrabă de economie și de corupție, spun analiștii.

Viktor Orbán și partidul său Fidesz au suferit o înfrângere zdrobitoare duminică în fața grupării de opoziție Tisza, conduse de fostul aliat al premierului Péter Magyar, care a obținut o majoritate confortabilă pentru a demola actualul sistem.

Pentru aliații premierului, o inspirație a conservatorilor „iliberali” din întreaga lume, pentru Rusia sau chiar pentru lumea MAGA a lui Donald Trump, înfrângerea lui Orbán ar putea reprezenta un șoc.

O problemă ar putea avea rețelele clientelare construite de Orbán în Ungaria, dar și alegătorii săi conservatori, convinși de discursul său naționalist, de valorile creștine pe care acesta spune că le reprezintă.

Pentru alegătorii Tisza, nemulțumiți de stagnarea economică, de creșterea costului de trai, de ceea ce ei au numit derapajele democratice ale lui Orbán – după cum au arătat sondajele – plecarea actualului premier este o concluzie logică.

De acord cu această concluzie au fost analiștii maghiari care au vorbit cu HotNews și care au observat nu doar erodarea partidului premierului, dar și greșelile majore făcute de acesta înainte și în timpul campaniei electorale.

Economia, cea care a contat foarte mult

Timp de aproape 16 ani, Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, au condus Ungaria fără să se teamă de opoziție, câștigând ușor patru mandate și capturând aproape în totalitate statul maghiar, potrivit analiștilor.

Orbán a preluat nu doar instituțiile-cheie, dar și universitățile, presa publică și, prin aliații săi, mare parte din presa privată, în vreme ce a modificat sistemul electoral pentru a avantaja cel mai mare partid – Fidesz.

Timp de ani de zile, o minoritate liberală a făcut eforturi, fără succes, pentru a-l detrona pe Orbán, care datorită creșterii economice a reușit să-și mulțumească alegătorii. În ultimii ani, lucrurile s-au deteriorat din toate punctele de vedere.

Economia a stagnat, inflația a crescut, investițiile noi nu au mai venit, proiectele finanțate de UE s-au oprit, iar parte din fondurile europene au fost înghețate de UE până la îndeplinirea obiectivelor-cheie privind statul de drept, a explicat pentru HotNews Gyorki Folk, jurnalist al publicației maghiare HVG, înainte de alegeri.

Alți analiști au fost de acord cu concluziile. „Ceea ce a determinat înfrângerea lui Orbán au fost costul vieții, lipsa oportunităților economice și lipsa locurilor de muncă”, a spus pentru Politico Mátyás Bódi, sociolog afiliat Universității Eötvös Loránd din Budapesta

„Un mesaj cheie al lui Magyar a fost că țara pur și simplu nu funcționează. Iar dacă ne uităm la sistemul de sănătate, la transporturi și la sistemul de învățământ, pentru oamenii obișnuiți experiența generală a fost una marcată de degradare și disfuncționalități tot mai mari”, a afirmat sociologul.

El observă că Magyar a convins nu numai tinerii alegători, ci și bărbații de vârstă mijlocie din clasa muncitoare, un segment important al bazei electorale tradiționale a partidului Fidesz.

În tot acest timp, opozanții guvernului au acuzat corupția din jurul premierului.

O analiză a Financial Times a arătat cum asociații prim-ministrului Viktor Orbán au câștigat sume uriașe din fondurile publice, inclusiv cele UE, iar succesul lor în afaceri s-a făcut simțit în mod special din momentul în care actualul premier și-a început lunga guvernare, în 2010.

Prima greșeală a lui Orbán

Apariția lui Péter Magyar în atenția publicului, după ieșirea din Fidesz, în 2024, a fost cea care a coalizat marea alianță a opoziției.

Cu o credibilitate aparentă oferită de statutul său de fost om din interior, Magyar i-a convins pe criticii lui Orbán, dar și pe o parte din foștii votanți ai acestuia.

Alinierea alegătorilor anti-Orbán în spatele lui Magyar a fost necesară, în condițiile în care sistemul electoral maghiar răsplătește partidele mari. Votanții nu au mai vrut un partid ecologist, un partid de stânga, au vrut mai întâi să-l înlăture pe premier. Iar Tisza a luat practic locul Fidesz.

Dar, inițial, Fidesz a reacționat greoi.

„Marea greșeală pe termen lung a Fidesz a fost subestimarea Tisza. Atunci când Péter Magyar a intrat pe scena politică maghiară și după ce Tisza a fost înființat ca partid, cred că Fidesz a crezut că entuziasmul uriaș din jurul său se va stinge și că nu vor reprezenta o amenințare majoră la aceste alegeri”, a spus într-un interviu pentru publicul HotNews Andrea Virág, directoare de strategie la Institutul Republikon, un think-tank de la Budapesta.

„Și cred că și-au dat seama puțin prea târziu că nu este așa și că Tisza reprezintă un pericol uriaș pentru puterea lor”, a adăugat ea.

O campanie neinspirată

Greșelile Fidesz au continuat în campania electorală. Renumit pentru campaniile sale foarte concentrate și foarte profesioniste, partidul de guvernare a eșuat dramatic acum în eforturile sale de a convinge alegătorii.

Strategia Fidesz, au explicat analiștii pentru HotNews, s-a bazat pe o campanie aproape absolut monotematică – amenințarea războiului din Ucraina, în vreme ce alegătorii erau interesați de problemele interne, de economie.

Mesajele cheie ale acestei campanii monotematice erau că Ucraina reprezintă o amenințare la adresa suveranității și securității Ungariei, în special a securității aprovizionării cu energie, și că ar exista o înțelegere secretă între opoziția maghiară condusă de Péter Magyar, Kiev și Bruxelles, în special instituțiile UE, pentru a aduce la putere un guvern maghiar presupus favorabil Ucrainei.

Țara a fost împânzită cu afișe electorale cu Magyar, Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen înfățișați ca dușmani ai Ungariei.

Într-o discuție cu HotNews în zilele de dinaintea votului, Daniel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană, a observat că campania Fidesz are rezultate extrem de slabe și că, în cele din urmă, alegătorii maghiari își exprimă votul pe baza temelor interne.

Andrea Virág a observat și ea că o mare greșeală a Fidesz a fost că, practic, nu au avut mesaje pozitive.

În 2022, Fidesz obținuse o mare victorie, folosind de asemenea și tema războiului. Anul acesta, Orbán a rămas blocat într-o singură temă, în vreme ce alegătorii aveau alte preocupări și nu au mai fost convinși.

Campania reușită a lui Magyar

În schimb, Magyar a fost în elementul său. Anul trecut, el a pornit într-un lung turneu, pe jos, de la Budapesta la Oradea. Au urmat numeroase vizite în orașe mai mari sau mai mici, în sate cu câteva sute de locuitori. A organizat mitinguri în patru sau cinci localități pe zi, a vorbit cu oamenii, în inima teritoriului Fidesz.

Virág a explicat că Magyar a pus un accent foarte puternic pe rețelele locale, așa-numitele „insule Tisza”.

Analiștii care au vorbit cu HotNews au explicat că prezența lui Magyar în toate colțurile țării a fost importantă și a transmis și un mesaj important alegătorilor.

În vreme ce Fidesz marșa netulburat pe tema războiului, Magyar trimitea mesaje puternice și pozitive cu privire la economie, la sistemul de sănătate sau de educație. El a legat toate aceste probleme de Fidesz, acuzând „sistemul corupt” construit de partidul premierului.

Succesul mesajelor sale s-a văzut la mitinguri. Observatorii au remarcat un entuziasm uriaș în aceste organizații locale, organizații de partid, care i-au ajutat foarte mult campania.

În campanie, Fidesz și-a întețit atacurile la adresa liderului opoziției. Dacă opoziția liberală și de stânga era o țintă ușoară, Magyar, un conservator, s-a dovedit însă mult mai greu de ucis. El a ignorat unele atacuri sau le-a demontat, folosindu-și abilitățile de comunicare, inclusiv pe rețelele sociale.

Politico a mai remarcat ceva: Magyar a îmbrățișat ideea de patriotism, folosinf steagurile naționale ma mitinguri, îmbrăcând uneori haine tradiționale și mergând la meciuri de fotbal, asemenea rivalului său.

Vance, Trump și naționaliștii europeni, foarte puțin relevanți

Până în ultimul moment, Orbán a jucat cartea geopolitică. În campanie, liderii dreptei naționaliste din Europa i-au sărit în ajutor.

Donald Trump a transmis în mod repetat mesaje de susținere. La Budapesta a venit mai întâi secretarul de stat Marco Rubio.

Iar în ultimele zile, administrația Trump a trimis artileria grea, pe vicepreședintele JD Vance, care a atacat dur UE și și-a anunțat sprijinul pentru premier. În zadar.

Un summit al „patrioților europeni” care a avut loc la Budapesta cu puțin timp înainte de alegeri „a trecut aproape neobservat în discursul public maghiar”, a observat Hegedüs.

Iar toți comentatorii cu care a vorbit HotNews au subliniat că susținerea lui Trump nu contează aproape deloc pentru alegători, în special pentru cei deciși să-l înlăture pe Orbán.

Lupta pierdută cu presa

Unul dintre eșecurile lui Orbán pare să fi fost în cele din urmă, paradoxal, chiar lupta sa cu presa.

În anii petrecuți la putere, premierul a capturat presa publică, iar aliații săi au cumpărat cea mai mare parte a presei private.

Un post de radio critic, Klubrádió, a rămas fără licență, un site critic, Index, a fost achiziționat de oameni de afaceri apropiați de guvern, un vechi ziar, Népszabadság, s-a închis.

„95% din presa din Ungaria este controlată sau deținută de guvern”, a afirmat într-un interviu pentru publicul HotNews Mihály Hardy, editor la Klubrádió.

Dar presa a fost totuși cea care a mai dat o lovitură Guvernului Orbán.

O anchetă a publicației Telex, unde lucrează ziariști plecați de la site-ul Index, a dezvăluit că guvernul cunoștea încălcările grave ale regulilor de siguranță de la o fabrică Samsung din orașul Göd, dar a ales să le acopere, pentru a nu speria investitorii și pentru a nu suferi din punct de vedere politic.

În campanie, presa externă și jurnaliștii maghiari au dezvăluit legăturile strânse dintre Moscova și Budapesta, care ajuta Kremlinul să eludeze sancțiunile și transmitea Rusiei detalii din reuniunile UE.

Jurnalistul de investigații maghiar Szabolcs Panyi a fost acuzat că a desfășurat acțiuni de spionaj în coordonare cu o altă țară.

Jurnalistul publicase investigații ample în care detaliază operațiunile de influență rusă în Ungaria, precum și relația dintre Moscova și ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

Este neclar cât de mult au cântărit în cele din urmă detaliile despre legăturile Budapesta-Moscova și despre prezența agenților ruși ai GRU în Ungaria, în timpul campaniei. Dar subiectul a fost vizibil în scandările entuziaste ale suporterilor lui Magyar, înainte și după alegeri: „Rușilor, plecați acasă!”.