Oana Țoiu, detalii despre discuția telefonică cu Marco Rubio. „Am stabilit şi un nou pas concret”

Oana Țoiu s-a întâlnit cu Marco Rubio, la Washington, SUA, pe 8 octombrie 2025. FOTO: captură Youtube / U.S. Department of State

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat vineri că a discutat joi seară cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, despre „provocările actuale de securitate și viitorul relației noastre bilaterale”.

Anunţul convorbirii între Țoiu și Rubio a fost făcut, joi seară, şi de către oficialii americani, care au anunțat că Marco Rubio a vorbit cu Oana Țoiu ca să mulțumească României pentru sprijinul acordat operațiunilor din Orientul Mijlociu.

„Cooperarea noastră pentru descurajare și apărare este mai relevantă ca niciodată, fiind susținută de un Parteneriat Strategic de încredere și de lungă durată. Am pus în convorbirea noastră un accent deosebit pe securitate, dezvoltare economică și pe prioritățile comune care vor ghida întâlnirile noastre la nivel înalt din acest an”, a transmis Oana Țoiu, pe pagina sa de Facebook.

Ministra de Externe a mai spus că au „explorat împreună modalități de a aprofunda cooperarea în domenii strategice: apărare, energie, tehnologie și minerale critice, dar și consolidarea legăturilor interumane”.

„Relația dintre țările noastre este un pilon de stabilitate nu doar bilateral, ci pentru întreaga regiune. Am reafirmat contribuția activă a României la coordonarea Aliată pe Flancul Estic și dorința noastră de a crește componenta economică a parteneriatului strategic”, a precizat Oana Țoiu.

În continuare, Oana Țoiu spune că s-a stabilit „și un nou pas concret în relațiile noastre”.

„Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat au finalizat acordul formal pentru programul MECEA și lansarea Romania-United States Exchange Program. Primele delegații ale Congresului SUA vor sosi în România chiar până la sfârșitul acestui an. Am susținut importanța acestui program de schimburi educaționale și culturale pentru că diplomația înseamnă prezență și cunoaștere directă. Ne dorim ca membrii Congresului SUA și specialiștii americani să descopere universitățile noastre, dinamismul antreprenorilor în tehnologie din România, inițiativele societății civile și expertiza noastră în securitate și energie”, a conchis Oana Țoiu.