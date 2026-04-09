Mesaj de mulțumire pentru România de la șeful diplomației americane, pentru sprijinul acordat operațiunilor din Orientul Mijlociu

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a discutat joi cu omoloaga sa de la București, Oana Țoiu, și a mulțumit României pentru sprijinirea „operațiunilor americane de promovare a securității în Orientul Mijlociu”, conform precizărilor făcute de un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Marco Rubio a vorbit cu Oana Țoiu „ca să mulțumească României pentru faptul că este un partener adevărat, oferind un sprijin rapid și decisiv operațiunilor americane de promovare a securității în Orientul Mijlociu”, a spus purtătorul de cuvânt Tommy Pigott, citat într-un comunicat al Departamentului de Stat.

Cei doi au trecut în revistă și „oportunitățile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice, inclusiv proiecte de gaze offshore și proiecte nucleare civile”.

România, implicată în discuții internaționale privind Strâmtoarea Ormuz

Ministrul Afacerilor Externe a declarat, miercuri, la B1 TV, că formatul internațional privind libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz cuprinde 40 de țări și vizează și angajamente „pe linie militară”, strict „defensive”, cu obiectivul de a fi menținută siguranța în strâmtoare după finalizarea războiului dintre SUA, Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Oana Țoiu a explicat că „acest lucru este necesar și pentru a diminua costul de asigurare, care se reflectă ulterior în costul petrolului și în costul benzinei și al motorinei”.

„Indiferent de cum se va finaliza această negociere, riscul perceput pentru navigarea prin Strâmtoarea Ormuz o să fie un risc ridicat câteva luni de acum încolo, poate și peste un an de zile, și atunci trebuie să ne coordonăm pentru diminuarea prețurilor aferente tranzitului prin strâmtoare”, a explicat șefa diplomației române.

Grupul este condus de Marea Britanie, potrivit Reuters, și își propune creioneze un plan diplomatic și militar pentru redeschiderea și securizarea Strâmtorii Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale.

Discuțiile au loc în contextul în care președintele Donald Trump și-a criticat aliații europeni pentru că nu au sprijinit SUA și Israel în operațiunea împotriva Iranului și în deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Trump ia în calcul să își sancționeze unii aliați

Wall Street Journal a scris, invocând surse din administrația americană, că Donald Trump are în vedere un plan de sancționare a unor membri din NATO.

Joi, doi diplomați europeni au declarat pentru Reuters că șeful NATO a informat unele cancelarii europene că președintele american se așteaptă în următoarele zile la angajamente concrete cu privire la contribuții pentru securizarea strâmtorii.

Iranul nu va permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz a mai mult de 15 nave pe zi, în conformitate cu acordul de armistițiu încheiat cu Statele Unite, conform declarațiilor făcute joi de o sursă iraniană de rang înalt, citată de agenția de știri a statului rus TASS.