Oana Țoiu, discuție cu omologii din Turcia și Bulgaria, despre recentele atacuri ucrainene din Marea Neagră

Oana Țoiu, în timpul unei conferințe de presă din 14 octombrie. Credit: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

România, Turcia și Bulgaria au discutat miercuri despre recentele atacuri ucrainene cu drone din Marea Neagră, care au vizat tancuri petroliere ce se îndreptau spre Rusia, a declarat o sursă din Ministerul de externe de la Ankara pentru AFP.

Potrivit sursei, șeful diplomației turce, Hakan Fidan, s-a întâlnit cu omologii săi din România și Bulgaria. AFP a amintit că toate cele trei țări au ieșire la Marea Neagră.

În timpul întrevederii „a fost pus accentul pe importanța acordată securității Mării Negre pentru cele trei state riverane membre NATO”, a spus sursa din Ministerul turc al afacerilor externe.

„A fost subliniat că libertatea navigației și respectarea normelor juridice internaționale în Marea Neagră sunt necesare”, a adăugat sursa.

Ucraina a atacat nave „care transportau în mod clandestin petrol rusesc”

Turcia a anunțat marți că un tanc petrolier a raportat că este atacat în Marea Neagră, în timp ce se îndrepta din Georgia spre Rusia, la două zile după ce au fost lovite alte nave în largul coastelor turcești.

Cele două nave, Virat și Kairos, au fost zguduite de explozii în largul coastei Turciei vineri seară, potrivit Ministerului transporturilor de la Ankara, iar una dintre ele a fost lovită, din nou, sâmbătă dimineață.

Ucraina a spus la acel moment că a vizat nave „care transportau în mod clandestin petrol rusesc”.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că atacurile cu drone care au avut loc vineri reprezintă o „escaladare îngrijorătoare”.

„Nu putem accepta în niciun caz aceste atacuri, care amenință siguranța navigației, mediul și viețile în zona noastră economică exclusivă”, a declarat el luni seară.