Oana Țoiu, într-o rochie roșie cu decolteu, la o reuniune la Haga – un fake news care a circulat pe social media. Cum era îmbrăcată de fapt ministra de Externe

USR dezminte un fake news care a circulat intens pe social media weekendul trecut. În fotografia modificată cu „Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine”, după cum susține formațiunea politică, ministra apare într-o rochie roșie, scurtă și decoltată la o reuniune oficială.

În realitate, precizează USR, „Oana Țoiu era la Haga, în prima sa delegație ca ministră de Externe, vorbind cu partenerii României despre pacea în Ucraina, sprijinul pentru Moldova și stabilitatea regiunii Mării Negre. Exact subiectele care îi deranjează pe extremiști”.

În fotografie reală, Țoiu este îmbracată în sacou și pantoloni de culoarea neagră și are un badge la gât.