Oana Țoiu, la Washington: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis la Washington că România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și are ca obiectiv creșterea producției pentru a reduce prețurile interne și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării energiei ca instrument de șantaj politic, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de Ministerul Afacerilor Externe.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment public organizat de Hudson Institute, la Washington, în marja participării ministrului român de Externe la prima Reuniune Ministerială privind Mineralele Critice, găzduită de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și vicepreședintele J.D. Vance.

„În calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, România își asumă o responsabilitate strategică. Misiunea noastră este să ne creștem producția în următorii ani pentru a scădea prețurile acasă și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării prețurilor la energie ca armă de șantaj politic și pentru a asigura o alternativă viabilă și sigură la resursele rusești”, a spus Țoiu, potrivit MAE.

Conform sursei citate, ministra de Externe a explicat cum „succesul economic al României – a cărei economie a crescut de zece ori într-o singură generație – se suprapune acum pe nevoia de reziliență a întregului bloc transatlantic”.

„Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani, începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc. Astăzi, suntem pregătiți să ducem acest parteneriat la următorul nivel prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie și minerale critice, esențiale pentru viitorul ambelor națiuni”, a mai spus ea.