Polonia, mesaj de susținere pentru România după dronele intrate pe teritoriul nostru

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a anunțat luni că omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, i-a transmis faptul că Varșovia condamnă ferm recentele incursiuni ilegale în spațiul aerian al României.

„Omologul meu polonez mi-a transmis condamnarea fermă a Poloniei față de recentele incursiuni ilegale în spațiul aerian al României. Am discutat despre performanța piloților Armatei Române și despre fragmentele dronei rusești recuperate de pe teritoriul nostru, despre răspunsul diplomatic al țărilor noastre față de Federația Rusă, consolidarea pachetelor de sancțiuni europene, coordonarea strânsă în cadrul NATO și intensificarea colaborării între statele de pe Flancul estic – o prioritate diplomatică și militară comună”, a scris Oana Țoiu, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Conform ministrului interimar al Afacerilor Externe, la nivelul Uniunii Europene a fost agreată în cea mai recentă reuniune a Consiliului Miniștrilor de Externe o coordonare intensificată pentru securitatea maritimă între țările baltice și cele riverane Mării Negre, domeniu în care Polonia joacă un rol esențial.

„România și Polonia au o tradiție de peste un secol de sprijin reciproc, inaugurată prin alianța defensivă interbelică din 1921. Înțelegerea și asumarea istoriei comune ne oferă o viziune clară pentru viitor”, a conchis Oana Țoiu, în mesajul ei.

Omologul meu polonez, @sikorskiradek, mi-a transmis condamnarea fermă a Poloniei față de recentele incursiuni ilegale în spațiul aerian al României.



Am discutat despre performanța piloților Armatei Române și despre fragmentele dronei rusești recuperate de pe teritoriul nostru,… pic.twitter.com/8dxftFdF8p — Toiu Oana (@oana_toiu) July 27, 2026

Piloții Armatei Române au doborât trei drone care au intrat în spațiul aerian al României, în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026. Toate cele trei drone au fost doborâte cu rachete trase de pe avioane de vânătoare F-16.

Prima a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.

Polonia a fost, la rândul ei, vizată de mai multe incursiuni ale dronelor rusești în trecut.