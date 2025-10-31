Oana Țoiu: „Sprijinul Statelor Unite face din România o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii” / Discuție cu ambasadorul SUA la NATO

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune, informează News.ro.

„Am avut o conversaţie importantă cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, o voce esenţială în domeniul securităţii euroatlantice, despre următorii paşi în cadrul parteneriatului dintre România şi Statele Unite şi despre obiectivele noastre comune”, a scris, vineri seară, pe reţeaua X, ministra de Externe, Oana Ţoiu.

„Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a adăugat Oana Ţoiu.

Ministra de Externe a transmis că a discutat şi despre „importanţa securităţii la Marea Neagră, despre bunele relaţii interpersonale, militare şi civile, în cadrul NATO şi al parteneriatelor noastre strategice”.

„Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul şi cu mine împărtăşim aceeaşi înţelegere privind importanţa pe care românii o acordă relaţiei dintre România şi Statele Unite, fie că este vorba despre istoria noastră recentă, despre prezentul nostru sau despre planurile comune de viitor”, a adăugat șefa diplomației române.

O parte dintre soldații americani vor fi retrași de SUA din România

Discuţia vine la câteva zile după ce SUA a anunţat redimensionarea trupelor din România.

Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie, anunţă Kyiv Post, publicaţia care a anunţat retragerile de trupe din România.

Stars and Stripe relatează că vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din România, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia.

În cursul zilei de joi Oana Ţoiu a anunţat, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.