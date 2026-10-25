Obama, atac dezlănțuit la adresa lui Trump: „Excelează în escrocherii pe față, pe banii voștri”. Ce a făcut președintele SUA

Preşedintele Donald Trump şi fostul preşedinte Barack Obama au avut sâmbătă mitinguri electorale separate în sprijinul candidaţilor partidelor lor, cu 10 zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Barack Obama a intrat în campania electorală a democraților, pentru a-l acuza pe președintele republican de corupție, a-i ironiza strategia privind Iranul și a critica dur renovările cu fast de la Casa Albă, relatează Reuters.

Obama a vorbit la mitinguri din Cleveland și Detroit, alături de Abdul El-Sayed, candidatul democrat pentru Senatul SUA, şi alţi democraţi din Michigan.

Fostul președinte a descris scrutinul din 3 noiembrie drept un mecanism de „întrerupere” menit „cel puțin să tempereze o parte din nebuniile” administrației Trump.

„Este corupt, incompetent”

„Trebuie să acționăm, să impunem un pic de responsabilitate acestui guvern”, a spus Obama.

„Nu am mai văzut niciodată un președinte care să exceleze în escrocherii așa pe față, pe banii voștri, ca acesta”, a spus Obama.

De la stânga la dreapta: Abdul El-Sayed, candidatul democrat pentru Senat în Michigan, Barack Obama și secretarul de Stat Jocelyn Benson, candidata democrată pentru funcția de guvernator al statului Michigan. Credit line: CNP / Sipa USA / Profimedia

„Nu am mai văzut niciodată un președinte atât de hotărât să vândă favoruri în acest fel… Acum, partidul pare să reprezinte un guvern corupt, un guvern incompetent sau lipsa unui guvern”, a mai spus Obama.

Obama, președinte al SUA din 2009 până când Trump și-a început primul mandat în 2017, rămâne una dintre cele mai populare figuri în rândul democraților. Aceștia speră că implicarea lui în campanie îi va mobiliza pe susținătorii lor pentru o cursă strânsă la Senatul SUA, în care El-Sayed se confruntă cu republicanul Mike Rogers, un fost reprezentant al SUA.

Obama a ridiculizat, de asemenea, afirmaţiile administraţiei Trump privind victoria împotriva Iranului.

„Iranul are acum drept de veto asupra Strâmtorii Ormuz, pe unde trece petrolul pentru a ajunge în lume”, a afirmat Obama.

Fostul preşedinte a acuzat, de asemenea, administraţia Trump că pune accentul pe chestiuni neimportante, numindu-l sarcastic pe secretarul apărării Pete Hegseth drept cineva „concentrat cu precizie laser asupra chestiunilor importante, precum linia maxilarului şi nivelurile de testosteron ale trupelor noastre” şi a criticat renovările de la Casa Albă ca fiind de prost gust.

„A făcut ca Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein a deschis un restaurant Cheesecake Factory”, a spus Obama.

Trump: „Suntem în epoca de aur”

Între timp, președintele american Donald Trump a promovat politicile administrației sale privind imigrația și tarifele în cadrul unui miting în Georgia, declarând în fața susținătorilor: „Ne aflăm în epoca de aur a Americii”, notează BBC.

Vorbind în orașul Perry, preşedintele Trump a recunoscut că prețurile petrolului sunt „temporar ridicate”, dar a afirmat că „țara noastră devine tot mai puternică, iar prețurile la pompă vor scădea”.

Președintele republican s-a confruntat cu presiuni considerabile pentru a reduce prețurile la combustibil, care au crescut brusc pe fondul războaielor din Iran și Ucraina.

Donald Trump, la mitingul din Georgia. Credit line: Mike Stewart / AP / Profimedia

Lăudând starea economiei, Trump a declarat în fața mulțimii din Perry că „încasăm sume uriașe de bani prin intermediul taxelor vamale”, și și-a reiterat promisiunea de a oferi fiecărui adult american o sumă de 5.000 de dolari, în cazul în care republicanii vor câștiga ambele camere ale Congresului.

De asemenea, i-a criticat dur pe democrați, spunându-le celor prezenți că aceștia „vă vor jefui averea” și „vă vor anihila granițele”.