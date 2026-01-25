Obama le cere americanilor să se trezească, după noua tragedie din Minneapolis: „Valorile fundamentale ale SUA sunt atacate”

Fostul președinte american Barack Obama a calificat duminică moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis de agenți federali sâmbătă la Minneapolis, drept o „tragedie cutremurătoare” și a lansat un apel la trezire către toți americanii în fața „atacurilor” comise împotriva valorilor fundamentale ale SUA, relatează AFP, conform Agerpres.

Fostul președinte american a afirmat că tragedia de la Minneapolis este „un apel la trezire către orice american, indiferent de partid, pentru că multe dintre valorile noastre fundamentale sunt tot mai mult atacate”.

„Ține de fiecare cetățean american să se ridice împotriva injustiției, să protejeze libertățile noastre fundamentale și să facă guvernul nostru să dea socoteală”, scrie democratul într-un comunicat în care critică administrația americană, despre care afirmă că încearcă „să facă situația să escaladeze”.

„Agenții însărcinați cu aplicarea legii federale și de imigrație au o slujbă grea”, a mai precizat președintele SUA în comunicatul său de duminică. „Dar americanii se așteaptă să și-o facă cu respectarea legii și să coopereze cu oficialii de stat și locali pentru a asigura siguranța publică. Nu este ceea ce vedem la Minnesota. De fapt, vedem opusul”, a mai afirmat Obama.

Moartea, sâmbătă, a unui infirmier american, împușcat mortal de agenți federali la Minneapolis, intervine într-un context exploziv în SUA, la mai puțin de trei săptămâni după cea a unei americance care s-a împotrivit serviciului de imigrare în același oraș din nordul țării.

Trei persoane împușcate într-o singură lună

Seria de violențe a început pe 7 ianuarie, când un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o femeie în vârstă de 37 de ani, eveniment care a declanșat proteste la nivel național. O săptămână mai târziu, un alt angajat al aceleiași instituții a împușcat în picior un imigrant venezuelean, în urma unei „opriri în trafic țintite”. Deși Departamentul pentru Securitate Internă a susținut că bărbatul s-ar fi opus arestării, acesta a fost transportat la spital cu răni care nu i-au pus viața în pericol.

Această serie de incidente a transformat orașul în epicentrul unei revolte juridice și sociale, unde autoritățile locale denunță deschis metodele de forță ale agențiilor federale, considerându-le o încălcare a drepturilor civile și a autonomiei locale.

În urma publicării imaginilor cu intervenția agenților de sâmbătă, presiunea asupra administrației federale a crescut semnificativ. Guvernatorul Tim Walz a solicitat oficial Departamentului de Justiție deschiderea unei anchete independente, acuzând agenții implicați de „utilizarea nejustificată a forței letale”.

În replică, Casa Albă și-a menținut sprijinul pentru agenții ICE și Border Patrol, reiterând că misiunea acestora de „curățare a orașelor de elemente periculoase” va continua în ciuda opoziției locale.