Obiceiuri și tradiții de Lăsata secului și vești din lumea culinară, în newsletterul HotNews Food din 14 noiembrie

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Pe lângă tradițiile de Lăsata secului, înainte de postului Craciunului, care începe în 15 noiembrie, mai poți afla din ediția de mâine ce am publicat săptămâna aceasta pe HotNews Food. Ce rețete am testat și am aprobat și ce ai putea să mănânci săptămâna viitoare, pentru că avem un nou meal plan, la 21 lei/zi/persoană. Am introdus și opțiuni de post, pentru cei care îl țin înaintea Crăciunului.

În plus, vei mai găsi un inventar al evenimentelor gastronomice din weekend și de săptămâna viitoare. Ca să poți lua decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci.