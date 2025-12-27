Obiectivele de Anul Nou: Sfaturile experților despre cum să le stabilim. Cuvinte de evitat și tehnici de folosit

Va fi 2026 anul în care „vei slăbi”, „îți vei schimba cariera” sau „te vei muta”? Atenție, acestea nu sunt planuri concrete, ci mai degrabă afirmații care pun presiune, consideră dr. Claire Kaye, fost medic de familie și coach în dezvoltarea încrederii, potrivit BBC.

Obiectivele stabilite la venirea noului an eșuează adesea pentru că sunt neclare, nerealiste și prea generale, avertizează ea.

Sfatul lui Claire Kaye este să notăm ce funcționează în viața noastră, ce ne epuizează sau ce nu ni se mai potrivește și care sunt zonele în care ne aflăm pe „pilot automat”.

„Când înțelegi din ce vrei mai mult, nu numai de ce vrei să scapi, schimbarea devine mult mai sustenabilă”, a explicat coach-ul.

De exemplu, în opinia ei, obiectivul de a slăbi poate fi reformulat astfel: „Vreau să mă simt mai energic și mai confortabil în corpul meu și să înțeleg ce mă ajută să mă simt așa”.

În loc de „schimbarea carierei”, obiectivul ar putea suna astfel: „Vreau să explorez ce muncă îmi oferă energie și sens și să identific un mic pas către mai mult din asta”.

Cuvinte de evitat în stabilirea obiectivelor

Psiholoaga Kimberley Wilson este de părere că ar trebui evitat și limbajul fix, de genul „întotdeauna” sau „niciodată”, când ne stabilim obiectivele. Acesta creează o abordare de tipul „totul sau nimic”, extrem de greu de respectat.

„Un exemplu clasic este legat de dietă sau exerciții, iar oamenii se gândesc că dacă dau greș într-o zi atunci totul este inutil”, a explicat ea în podcastul What’s Up Doc de la BBC.

Obiectivele, spune Wilson, trebuie formulate într-un mod mai flexibil, cum ar fi „Vreau să experimentez cu”, „Vreau să creez mai mult spațiu pentru” sau „Învăț ce funcționează pentru mine și când”.

Ea a subliniat că este important să accepți recidiva ca parte a procesului – asta nu înseamnă că ai eșuat, deoarece perseverența contează mai mult decât perfecțiunea.

„Scopul nu este să fii perfect, ci să eviți transformarea unui moment într-o abandonare deplină a planului”, a adăugat Kimberley Wilson.

Tehnica de „cumulare a obiceiurilor”

Emma Jefferys, coach de carieră, a spus că o modalitate de a-ți facilita îndeplinirea obiectivelor de Anul Nou este o tehnică cunoscută sub numele de „cumularea obiceiurilor”, în care asociezi un comportament nou cu ceva ce face deja parte din rutina ta zilnică.

„De exemplu, după ce mă spăl pe dinți, fac zece flotări. După ce îmi torn vinul, scriu timp de zece minute. După ce îmi culc copiii, mă întind”, a explicat Jefferys.

Ea a afirmat că, pe lângă motivație, poate face o mare diferență și crearea unui mediu propice succesului.

„Așadar, dacă vrei să citești mai mult, atunci ține cartea pe pernă, astfel încât să fie nevoie să o muți înainte de culcare”, a mai spus ea.

Economisirea banilor „să pară mai degrabă intenționată decât restrictivă”

Dacă obiectivul tău de Anul Nou este să economisești mai mult sau să îți gestionezi mai bine bugetul, experții spun că este mai probabil să reușești dacă îl asociezi cu ceva pozitiv.

„A avea un obiectiv clar și interesant, fie că este vorba de o vacanță sau de un fond de urgență, face ca economisirea să pară mai degrabă intenționată decât restrictivă”, a declarat Tom Francis, de la Octopus Money.

„Alege doar două sau trei priorități clare – de exemplu, economisirea a 1.200 de lire sterline pentru o vacanță de vis ar putea părea copleșitoare, dar 100 de lire sterline pe lună par realizabile”, a adăugat el.

Sursa foto: Izzzy71 | Dreamstime.com