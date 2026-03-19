Obiectivele militare ale SUA și ale Israelului în Iran nu sunt aceleași, anunță tot mai mulți oficiali americani

Statele Unite și Israelul au încercat în repetate rânduri să sublinieze coordonarea strânsă dintre ele în cadrul atacului aerian comun asupra Iranului, însă oficialii ambelor părți au recunoscut că obiectivele lor nu erau aceleași, relatează Reuters.

Diferența de viziune și informații a ieșit în evidență miercuri seara, când președintele american Donald Trump a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că Washingtonul „nu știa nimic” despre atacul Israelului asupra câmpului de gaze South Pars din Iran, care a determinat un atac iranian asupra infrastructurii energetice din Qatar, și că Israelul nu va mai ataca câmpul respectiv decât dacă Iranul va ataca din nou Qatarul.

În trei săptămâni de război, Israelul a lansat atacuri aeriene care au dus la moartea unor clerici și lideri militari iranieni, în timp ce Statele Unite s-au concentrat pe lovirea unor obiective legate de programul de rachete al țării.

În timpul unei audieri în Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților, Tulsi Gabbard, directorul Serviciului Național de Informații al SUA, a recunoscut că obiectivele militare ale celor două state diferă.

„Obiectivele stabilite de președinte sunt diferite de cele stabilite de guvernul israelian”, a declarat Gabbard în cadrul audierii anuale privind amenințările la adresa Statelor Unite la nivel mondial.

Care sunt obiectivele SUA și ale Israelului

„Din operațiunile desfășurate, putem observa că guvernul israelian s-a concentrat pe neutralizarea conducerii iraniene. Președintele a declarat că obiectivele sale sunt distrugerea capacității Iranului de a lansa rachete balistice, a capacității de producție a rachetelor balistice și a marinei iraniene”, a spus Gabbard.

Despre obiectivele operațiunii americane a vorbit joi, într-o conferință de presă, și secretarul Apărării. Pete Hegseth a declarat că obiectivele Statelor Unite în războiul împotriva Iranului nu s-au schimbat de la începerea atacurilor, pe 28 februarie.

Statele Unite au lansat atacuri împotriva a 7.000 de ținte din Iran și au lovit peste 40 de nave iraniene de amplasare a minelor și 11 submarine.

„Obiectivele noastre rămân exact aceleași ca în prima zi”

„Obiectivele noastre, stabilite direct de președintele nostru care pune America pe primul loc, rămân exact aceleași ca în prima zi”, a declarat Hegseth.

„Acestea nu sunt obiectivele mass-media, nu sunt obiectivele Iranului, nu sunt obiective noi. Obiectivele noastre – neschimbate, la țintă și conform planului”, a adăugat Hegseth.

Printre obiective, el a enumerat distrugerea lansatoarelor de rachete ale Iranului, precum și a bazei sale industriale de apărare și a marinei, și să nu permită niciodată Iranului să obțină o armă nucleară.

Hegseth spune că SUA controlează destinul Iranului

Atacurile Iranului asupra infrastructurii energetice, ca răspuns la atacurile israeliene asupra instalațiilor sale de gaze, au marcat cea mai gravă escaladare a conflictului care durează de aproape trei săptămâni, determinând joi o creștere bruscă a prețurilor la gaze și o nouă majorare a prețurilor la petrol.

Reuters a raportat că una dintre locațiile în care administrația Trump a discutat despre trimiterea de forțe terestre a fost Insula Kharg, centrul pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului, unde SUA au efectuat atacuri săptămâna trecută, afirmând că au lovit doar ținte militare.

Hegseth, în cadrul conferinței de presă, a citat atacurile împotriva Insulei Kharg ca exemplu al modului în care SUA ar putea controla soarta Iranului, avertizând Iranul să nu vizeze țările arabe.

„Armata Statelor Unite controlează soarta acelei țări”, a spus el.

Kharg se află la 26 km de coasta Iranului, la aproximativ 483 km nord-vest de Strâmtoarea Ormuz, în ape suficient de adânci pentru a permite acostarea petrolierelor care sunt prea mari pentru a se apropia de apele de coastă puțin adânci ale continentului.