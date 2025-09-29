Obiectivele sprijinului acordat de România pentru Republica Moldova, după alegerile marcate de „presiuni, amenințări și ingerințe externe fără precedent”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova „pentru mobilizarea exemplară” și „maturitatea democratică” de la alegerile parlamentare de duminică și a spus că victoria „clară și convingătoare” a forțelor politice pro-europene a fost obținută în ciuda „unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”, transmite News.ro.

Într-un comunicat de presă de luni, MAE a declarat că „salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova”, unde partidul pro-european al președintei Maia Sandu a obținut peste 50% din voturi.

MAE i-a felicitat „pe cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic şi, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană”.

„Autorităţile Republicii Moldova au demonstrat o rezilienţă exemplară”

MAE a felicitat, de asemenea, „forţele politice pro-europene pentru această victorie clară şi convingătoare, obţinută în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”.

„În acest context complicat, autorităţile Republicii Moldova au demonstrat o rezilienţă exemplară şi şi-au îndeplinit responsabilităţile faţă de cetăţeni – în primul rând răspunderea de a asigura integritatea democratică a alegerilor şi de a organiza scrutinul la înalte standarde democratice. Alegerile legislative din 28 septembrie, soldate cu o majoritate parlamentară pro-europeană clară, dau un mandat puternic viitorului Guvern să accelereze eforturile de integrare europeană şi reformele asociate acestuia”, a declarat MAE.

MAE a spus că parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate.

Ce „va urmări” sprijinul acordat de România

MAE a spus că „România rămâne cel mai puternic şi statornic partener al Republicii Moldova în drumul său către integrarea în Uniunea Europeană”.

„Sprijinul României va urmări deopotrivă avansarea procesului politic şi a negocierilor aferente, integrarea cât mai profundă a Republicii Moldova în Piaţa Unică, susţinerea reformelor şi consolidarea instituţiilor statului, precum şi multiplicarea beneficiilor concrete pe care procesul integrării europene le aduce pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova”, a mai declarat MAE.