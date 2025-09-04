Observatorul Astronomic va fi deschis publicului în seara eclipsei totale de Lună care e vizibilă și din România

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” va avea program cu publicul duminică seară, în intervalul 20:00 – 24:00, când are loc o eclipsă de Lună.

„În seara de duminică, 7 septembrie, are loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă şi din ţara noastră. Cu ocazia acestui fenomen, Observatorul va avea program cu publicul în seara de 7 septembrie, în intervalul 20:00 – 24:00.

Vă informăm că, de obicei, în timpul unor fenomene astronomice se formează cozi lungi la intrarea în Observator, aşa că aşteptaţi-vă să fie coadă”, informează instituţia, joi, pe Facebook.

Programul obişnuit de vizitare la Observator este de marţi până sâmbătă, între orele 14:00 şi 22:00, precizează Agerpres. Duminică şi luni este închis. Ultima intrare în Observator este la ora 21:00, iar expoziţia se închide la ora 21:30.

Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România

O eclipsă totală de Lună va avea loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie. Luna se va afla în constelaţia Aquarius, iar pe tot parcursul nopţii de duminică spre luni, planeta Saturn se va afla în stânga Lunii.

„Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La Bucureşti, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului”, conform informaţiilor publicate pe astro-urseanu.ro.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre şi capătă culoarea roşiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 şi se termină la ora 21:52. În timpul totalităţii, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est.

Eclipsa se termină la ora 23:55.

Din România, următoarea eclipsă de Lună se va vedea pe 28 august 2026, menţionează reprezentanţii Observatorului Astronomic.