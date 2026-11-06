Odiseea unui tablou furat de naziști în urmă cu opt decenii. Opera a fost restituită moștenitorilor proprietarei

Un tablou pictat de un maestru flamand din secolul al XVII-lea, spoliat de nazişti de la o familie evreiască din Franţa în 1942, a fost restituit vineri moştenitorilor săi în cadrul unei ceremonii organizate la Ministerul Culturii din Paris, informează AFP, preluată de Agerpres.

Acea pictură, intitulată „Portrait de femme en bleu” („Portretul unei femei în albastru”) şi realizată de pictorul Cornelis Janssens van Ceulen (1593-1661), născut la Londra într-o familie flamandă, a fost furată de nazişti din locuinţa din Paris a Gabriellei Philippson, la câteva săptămâni după decesul acesteia.

Hermann Goring, unul dintre cei mai înalţi demnitari ai regimului nazist, a ales acest tablou pentru colecţia sa personală. De altfel, tabloul a fost găsit imediat după Al Doilea Război Mondial la Berchtesgaden, alături de restul colecţiei personale a lui Goring.

Deşi copiii Gabriellei Philippson au reuşit să recupereze după război o serie întreagă de obiecte furate din casa familiei lor, inclusiv un alt tablou care era expus în tandem cu „Portrait de femme en bleu”, acesta din urmă a rămas mult timp de negăsit.

Tabloul a fost descoperit în cele din urmă în 2023, la Muzeul Massey din oraşul Tarbes, care îl achiziţionase în 1985. Primăria din Tarbes şi familia Philippson au încheiat atunci un acord ce îi permitea tabloului să rămână în muzeu în schimbul unei noi achiziţii în beneficiul familiei, de o valoare egală, la preţul actual al operei de artă.

„Restituirea acestui tablou reaminteşte că operele spoliate se găsesc astăzi în colecţii publice, achiziţionate fără ca provenienţa lor să fi fost cunoscută sau înţeleasă”, a declarat ministrul francez al Culturii, Catherine Pégard, citată într-un comunicat.

Un lege-cadru din Franţa, adoptată pe 22 iulie 2023, permite facilitarea restituirii operelor jefuite şi intrate în colecţiile publice, fapt care nu se realiza în mod automat în trecut, din cauza principiului conform căruia operele de artă din muzee sunt inalienabile.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, naziştii au jefuit în mod sistematic operele de artă deţinute de evrei, care au fost apoi revândute, colecţionate de înalţi demnitari sau destinate megaproiectului unui muzeu, „Fuhrermuseum”, iniţiat de Hitler.

Aproximativ 38.000 de apartamente ai căror locuitori evrei fie fugiseră, fie fuseseră arestaţi, au fost jefuite în Franţa de către nazişti, a precizat Catherine Pégard.