Ofensiva israeliană din Liban se intensifică. „Trăim acum tot ce auzeam de la bunicii noștri despre ocupație”

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunțat luni că forțele armate au lansat o „manevră terestră” în sudul Libanului împotriva Hezbollah, miliție șiită susținută de Iran, în ceea ce The New York Times (NYT) a descris drept o extindere de facto a invaziei. Israelul a avertizat că libanezii strămutați nu se vor putea întoarce în locuințele lor până când nu va fi asigurată siguranța israelienilor care trăiesc în zona de graniță, a scris și Reuters.

De zile întregi, forțele israeliene au extins treptat zona tampon pe care o controlează în sudul Libanului, înainte de a intensifca atacul. Deocamdată este neclar cât de mult li s-a ordonat trupelor să înainteze.

În Liban, și-au părăsit locuințele peste 800.000 de oameni de când a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu, iar mulți nu vor putea reveni în casele lor până când nu este „garantată” siguranța israelienilor care trăiesc în comunitățile din apropiere de frontieră, conform declarațiilor făcute luni de ministrul Israel Katz.

Temeri în rândul comunităților libaneze din zona de graniță

Extinderea operațiilor israeliene a sporit temerile libanezilor din zona de graniță. Iman Ibrahim (30 de ani), o femeie care și-a părăsit satul, Blida, când au escaladat ostilitățile dintre Israel și Hezbollah în această lună, este îngrijorată că Israelul pregătește terenul pentru a ocupa părți din sudul Libanului, cum s-a întâmplat după invazia din 1982.

Armata israeliană a emis ordine de evacuare care acoperă o zonă de până la 40 de kilometri de la frontieră, iar ministrul Israel Katz a avertizat că Libanul s-ar putea confrunta cu pierderi teritoriale dacă nu este dezarmată Hezbollah, grupare libaneză șiită fondată de Gărzile Revoluționare ale Libanului în 1982.

„Simt că asta este o pregătire pentru o ocupație și mă tem că istoria se va repeta”, a declarat Ibrahim pentru NYT. „Tot ce obișnuiam să auzim de la bunicii noștri despre ocupație trăim acum”, a mai spus femeia.

Ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon, a declarat luni într-un briefing de presă că țara sa intenționează să continue să atace Hezbollah în Liban, dar este deschisă la eventuale discuții cu guvernul libanez pentru oprirea luptelor.

Au existat eforturi de mediere între Israel și Liban, însă „se pot realiza discuții și le poți face eficiente atunci când degradezi capacitățile inamicului”, susține Danon.