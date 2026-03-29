Ofertă de gaze pentru populație de la 1 aprilie: Cel mai mare furnizor din România revine cu un nou mesaj către clienți, explicând ultima schimbare

Cel mai mare furnizor de gaze naturale pentru populație din România, E.ON, revine cu o notificare către clienți – după ce le-a propus inițial, conform obligației legale de la acel moment, o ofertă ce prevede majorarea din aprilie cu peste 9% a prețului final – anunțându-i acum, conform mesajului văzut de Profit.ro, că Guvernul a adoptat între timp o ordonanță de urgență a Guvernului care stabilește modul de facturare a gazelor naturale începând cu 1 aprilie 2026.

Le explică faptul că schema de sprijin pentru gaze naturale, instituită prin OUG nr. 6/2025, va înceta la 31 martie 2026, iar în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, conform OUG nr. 12/2026, pentru consumul de gaze naturale, prețul facturat va fi valoarea cea mai mică dintre prețul contractual și prețul final calculat lunar în perioada de aplicare a OUG 12/2026.

