Ofertă de ultimă oră de la Hillary Clinton pentru Trump chiar înainte de întâlnirea cu Putin

„L-aș nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus politiciana democrată.

Fosta secretară de stat americană Hillary Clinton, invitată la podcastul „Raging Moderates”, a declarat că l-ar nominaliza pe Trump pentru premiul Nobel pentru Pace, dacă președintele ar reuși să-l convingă pe Putin să pună capăt războiului și să restituie teritoriile ocupate de forțele sale din Ucraina în timpul conflictului, relatează FoxNews.

„Știți, dacă am reuși să facem asta, dacă președintele Trump ar fi arhitectul acestui lucru, l-aș nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat ea în timpul interviului.

„Speculațiile cu privire la modul în care se va desfășura întâlnirea dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au luat amploare în ultima săptămână, unii exprimându-și îngrijorarea că întâlnirea din Alaska ar putea fi o nouă manevră a Kremlinului, în timp ce alții au început să facă comparații cu întâlnirea istorică din 1985 dintre președintele Ronald Reagan și liderul sovietic Mihail Gorbaciov”, mai notează siteul televiziunii conservatoare.

Pe 19 noiembrie 1985, Ronald Reagan, președintele SUA, și Mihail Gorbaciov, președintele URSS, s-au întâlnit pentru prima oară la Geneva. Discuțiile au venit pe fondul unei retorici dure a lui Reagan contra sistemului comunist.

Predicțiile au fost pesimiste. Dar cei doi lideri au avut discuții pe care le-au caracterizat drept deschise și, chiar dacă nu au fost decizii imediate, întâlnirea a rămas în istorie drept una dintre bornele încheierii Războiului Rece și, mai apoi, a căderii comunismului.