OFICIAL Cine preia atribuțiile de primar la Sectorul 3 după ce DNA i-a interzis lui Robert Negoiță să se apropie de primărie 

Având în vedere interdicția lui Robert Negoiță de a-și exercita atribuțiile de primar pentru o perioadă de 60 de zile, impusă de DNA, unul dintre cei doi viceprimar va prelua atribuțiile de primar pentru această perioadă.

Primăria Sectorului 3 are doi viceprimari – Adrian Marian Cocoș (PSD) și Marian Daniel Enăchescu (PMP).

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3, Bogdan Cotiga, a transmis vineri, pentru HotNews, că atribuțiile de primar vor fi preluate de Adrian Marian Cocoș. Viceprimarul care are, de astăzi, atribuții de primar, este considerat un apropiat al lui Robert Negoiță.

Cocoș preia conducerea primăriei pentru că așa a stabilit Consiliul Local al Sectorului 3 într-o ședință din februarie 2025, scrie și Buletin de București. „Înlocuitorul de drept” al primarului a fost desemnat atunci Adrian Cocoș.

Cine este Adrian Marian Cocoș

Site-ul de investigații Snoop.ro a scris, în februarie 2025, că Adrian Cocoș a luat 2,70 în proba de matematică de la BAC, apoi a ajuns consilier local, administrator la firma IT de sector, dar și acționar și angajat al unui grup de companii care vând „haine de firmă”.

Cocoș, vicepreședinte PSD Sector 3, este un apropiat al primarului Robert Negoiță, au scris jurnaliștii de la Snoop.

Cocoș a terminat Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, din București, în 2011, cu specializarea tehnician mecatronist. El a dat examenul de Bacalaureat în același an și l-a picat, conform sursei citate anterior.

Diplomă de „tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces”

Snoop notează că nu este clar ce note a luat Cocoș în sesiunea următoare a Bacalaureatului. El a intrat totuși la universitatea particulară Artifex, în 2012. Instituția de învățământ era atunci cotată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS cu calificativul „încredere”.

De acolo a obținut, conform CV-ului său, diploma de „tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces”.