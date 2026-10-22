OFICIAL Primul constructor auto chinez care începe producția de mașini și baterii în Europa

Până acum, trei companii auto chineze au început diferite activități industriale în Europa. Chery a cumpărat 40% din fosta fabrică Nissan din Barcelona și asamblează volume mici de mașini, dar din kit-uri expediate din China. Xpeng și GAC au contracte de asamblare cu Magna, în Austria, de asemenea din kit-uri. Dar până acum nicio companie chineză nu a produs efectiv mașini, într-o uzină proprie, împreună cu bateriile aferente.

Acum, uzina Stellantis din Zaragoza, Spania, a scos de pe liniile de fabricație primul automobil Leapmotor,modelul B10, în cadrul parteneriatului pe care cele două companii îl au la nivel internațional.

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