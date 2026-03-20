Oficiali, militari și jurnaliști americani, vizați de hackeri care au legături cu serviciile secrete ale Rusiei. Alerta emisă de FBI

Hackeri care au legături cu serviciile secrete ruse vizează utilizatori ai aplicațiilor de mesagerie, cum ar fi Signal, au avertizat vineri FBI și CISA, agenția americană de apărare cibernetică.

Într-un avertisment comun, FBI și CISA au declarat că hackerii au reușit să acceseze mii de astfel de conturi. Cele două instituții nu au intrat în detalii.

„Activitatea vizează persoane cu o valoare ridicată în domeniul informațiilor, cum ar fi actuali și foști oficiali ai guvernului SUA, personal militar, figuri politice și jurnaliști”, mai scrie în aviz.

FBI și CISA au explicat că nu a fost o problemă de criptare, însă hackerii au reușit să ocolească protecția aplicațiilor dându-se drept personal de securitate și păcălind utilizatorii să își divulge codurile de securitate.

Reprezentanții Signal și ambasada Rusiei la Washington nu au răspuns pe moment solicitării Reuters de a comenta subiectul.

Alerta din Statele Unite este similară cu avertismentul emis tot în această lună de oficiali din serviciile secrete olandeze, care au spus că hackeri cu susținere reusească au lansat o campanie globală pentru a obține acces la conturile Signal și WhatsApp folosite de oficiali și alte ținte ale structurilor de intelligence.

Ca răspuns la avertismentul autorităților olandeze, Signal a declarat că atacurile cibernetice au fost „executate prin intermediul unor campanii sofisticate de phishing, concepute pentru a păcăli utilizatorii să partajeze informații”, dar că infrastructura și criptarea sa nu au fost compromise.