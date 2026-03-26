Înalți oficiali români și internaționali discută cu oameni de afaceri securitatea regională și europeană, riscul geopolitic și reziliența energetică, la The Economist Romania Government Roundtable

Radu Miruță – ministrul Apărării, Bogdan Gruia Ivan – ministrul Energiei, Tarja Jaakkola – assistant secretary-general pentru industrie de apărare, inovare și armamente, NATO, Ahmet Davutoğlu – fostul prim-ministru al Turciei, Geoffrey Pyatt – fost adjunct al secretarului de stat al SUA pentru resurse energetice și fost ambasador SUA în Ucraina și Grecia, precum și foștii premieri ai Republicii Moldova, Dorin Recean și Ion Sturza, sunt câțiva dintre invitații speciali care vor discuta pe teme de securitate regională și europeană, stabilitate energetică și impactul tensiunilor geopolitice asupra acesteia, precum și rolul strategic al României și al vecinilor săi în Europa, la conferința The Economist Romania Government Roundtable, organizată de grupul editorial The Economist, între 30 martie – 1 aprilie 2026, la București.

Evenimentul organizat de The Economist Impact, cu sprijinul RCI Holding, creează o platformă de dialog pentru ca oficiali guvernamentali, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, experți în domeniul apărării și energiei, precum și lideri ai mediului de afaceri să analizeze modul în care Europa și regiunea Europei de Sud-Est pot răspunde riscurilor de securitate într-un context geopolitic în continuă schimbare.

În contextul agresiunii Rusiei și al noilor inițiative europene de apărare, precum planul ReArm Europe, o sesiune care se va desfășura pe 31 martie va evalua prioritățile strategice ale Europei în domeniul apărării, cu accent pe rolul României și pe importanța infrastructurii energetice pentru consolidarea securității generale. Speakerii vor fi Radu Miruță, ministrul roman al apărării, și Tarja Jaakkola, assistant secretary-general pentru industrie de apărare, inovare și armamente, NATO, în dialog cu reprezentanți ai mediului de afaceri: Alessio Menegazzo, chief executive și country manager, PPC Group România și Volker Raffel, chief executive, E.ON România.

Evoluțiile recente din Orientul Mijlociu și războiul din Iran adaugă un nou nivel de complexitate pe tabla de șah geopolitică a unei regiuni care se întinde de la Mediterană până în Europa de Est. Pe 31 martie, un panel dedicat va analiza implicațiile asupra securității energetice în Europa de Sud-Est, impactul asupra negocierilor privind Ucraina și perspectivele unei noi arhitecturi regionale de securitate. Participanți confirmați: Ahmet Davutoğlu, fost prim-ministru al Turciei, Dimitris Avramopoulos, fost comisar european pentru migrație și fost ministru de externe al Greciei, Lazăr Comănescu, secretar general, Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră, Geoffrey Pyatt, senior managing director, McLarty Associates; fost asistent al secretarului de stat al SUA pentru resurse energetice; fost ambasador al SUA în Ucraina și Grecia.

Parteneriate strategice între România, Republica Moldova și statele din regiune

Stabilitatea regională și securitatea economică vor fi analizate și în cadrul unei sesiuni dedicate consolidării parteneriatelor strategice dintre România, Republica Moldova și statele vecine, precum și rolului cooperării economice în susținerea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vor participa: Cristian Bușoi, secretar de stat, Ministerul Energiei, Guvernul României; fost europarlamentar, Dorin Recean, fost prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, fost prim-ministru al Republicii Moldova

Platformă de dialog regional la nivel înalt, cu participarea lui Daron Acemoglu, laureat Nobel în economie

Conferința va fi deschisă la Ateneul Român, pe 30 martie, cu o sesiune inaugurală în care invitați speciali vor fi: profesorul Daron Acemoglu, laureat al premiului Nobel pentru economie în 2024, Enrico Letta, director al Institutului Jacques Delors, fost prim-ministru al Italiei și raportor UE pentru piață unică; Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României și Yannis Stournaras, Guvernatorul Băncii Greciei.

Următoarele sesiuni vor avea loc pe 31 martie și 1 aprilie, la Hotel Marriott. Agenda conferinței poate fi urmărită la acest link, pe măsură ce se actualizează.

Numeroși lideri ai mediului de afaceri au confirmat participarea, alături de cei deja menționați, precum: Ömer Tetik, CEO, Banca Transilvania; Iwona Sikora, senior vice-president și general manager EMEA, Iron Mountain; Robert Hanea, fondator, președinte și CEO Therme Group; Ionuț Stanimir, chief brand officer, Banca Comercială Română (BCR); Dan Stratan, CEO RCI Holding; Alexandros Exarchou, președinte & CEO, AKTOR Group of Companies; Cristian Erbașu, chief executive Construcții Erbasu, president Federation of Employers of Construction Companies; Konstantinos Zygouras, group chief executive, SUNEL Group; Mehmet Burak Vardan, președinte al Boardului, CCN Holding; Ondrej Safar, country manager, Evryo; Nicholas Richard, CEO, ENGIE Romania și președinte al CCIFER; Fady Chreih, CEO, Regina Maria; Corneliu Bodea, CEO, ADREM; Răzvan Iorgu, managing director, CBRE; Radu Vasile, CEO, Eximprod Engineering; Manolis Sigalas, president Europe, Hill International; Mihaela Bîtu, CEO, ING Bank; Marcel Cobuz, CEO, TITAN Group; Bogdan Badea, CEO, SPEEH Hidroelectrica; Cosmin Ghiță, CEO, SN Nuclearelectrica; Răzvan Popescu, CEO, SNGN Romgaz; Alexandru Chiriță, CEO, Electrica; Ted Cominos Jr, partner, Eversheds Sutherland; Andrei Bratu, corporate executive vice president, UniCredit Bank; Fady Chreih, CEO, Regina Maria, Mehmet Ali Bayar, membru în board, CCN Holding, Georgiana Miron, membru al comitetului executiv, Groupama; Mihai Bobaru, country sales manager pentru România și Moldova, JA Solar; Răzvan Pârvulescu, business development director, natural gas division, Hagag Energy; Radu Pițurlea, chairman & chief executive, Concelex; Ziya Aliyev, vice president banking, Black Sea Trade and Development Bank; Thanos Vlachopoulos, general manager, head of large corporate & wholesale products, Corporate & Investment Banking, Piraeus Bank.

Informații de background

Economist Impact Events in SE Europe, reprezentat oficial de Hazlis & Rivas Group, organizează din 1996 mese rotunde guvernamentale de nivel înalt și summituri de referință în întreaga regiune a Europei de Sud-Est, reunind șefi de stat, lideri de opinie, laureați ai Premiului Nobel, lideri de afaceri și instituții internaționale, pentru dezbateri relevante și aprofundate pe un spectru larg de subiecte. The Economist Impact Events, prin reprezentantul său oficial Hazlis & Rivas, este activ atât pe ambele maluri ale Atlanticului, organizând evenimente internaționale la New York, Londra, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf și Viena, cât și la nivel regional, desfășurând summituri în Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Kosovo, Malta, Muntenegru, Macedonia de Nord, România și Serbia, sub brandul global de încredere și integritate editorială al The Economist.

The Economist Romania Government Roundtable 2026 este organizată în parteneriat cu RCI Holding, partenerul oficial pentru România și Moldova. Fondată în 2000, RCI Holding este un grup multinațional cu sediul central în București și operațiuni în peste 35 de țări. Grupul include 21 de companii active în infrastructură critică, piețe de energie, consultanță, tehnologie și servicii digitale, gestionând peste 25 miliarde € în CAPEX, livrând peste 3.000 de proiecte și generând o cifră de afaceri anuală de 71 milioane €.

