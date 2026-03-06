Surpriză neplăcută în SUA: au pierdut 92.000 de locuri de muncă. „Efectul AI abia începe”

Angajatorii din SUA au eliminat 92.000 de locuri de muncă luna trecută, conform anunțului făcut vineri de Departamentul Muncii, iar pierderile afectează aproape toate sectoarele majore. Rata șomajului a crescut la 4,4%, potrivit The New York Times. Într-un articol de opinie pentru aceeași publicație, fostul secretar al comerțului Gina Raimondo a avertizat că inteligența artificială (AI) transformă munca mai rapid decât se adaptează forța de muncă, iar milioane de americani, fie ei cu joburi entry level sau chiar de conducere, s-ar putea trezi în curând fără locuri de muncă și fără perspective.

Datele arată o tendință generală de scădere a numărului de locuri de muncă din SUA, în ciuda creșterii solide din ianuarie. În decembrie, angajatorii au eliminat 17.000 de locuri de muncă, mult sub estimarea care prognoza o creștere cu 48.000. Numărul din ianuarie a fost revizuit la rândul său într-o scădere ușoară, la 126.000.

Numărul locurilor de muncă din SUA s-a redus în februarie în sectoare diverse, de la industria de agrement și ospitalitate (-27.000), la industria prelucrătoare (-12.000) și până la construcții (11.000).

Cea mai destabilizatoare pierdere a fost înregistrată de domeniul sănătății și asistenței sociale (-19.000), a cărui creștere contribuise luni de zile la compensarea stagnării din alte sectoare.

Contre între administrația Trump și opoziția democrată

Administrația Trump a dat vina pe furtunile severe de iarnă și pe alți factori pentru cifrele de pe piața muncii, insistând că agenda economică a președintelui funcționează.

„Cred că este în concordanță cu tot ce vedem, și anume că economia este cu adevărat puternică”, a declarat Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe, la CNBC.

Democrații au criticat raportul, spunând că este un semn că economia riscă o intrare recesiune. Senatorul Chuck Schumer din New York l-a descris drept o „alarmă puternică” și a spus că „economia ar putea cădea în prăpastie”.

Economiștii au pledat pentru o perspectivă mai largă asupra pieței muncii, care totuși, per total, a câștigat 34.000 de locuri de muncă în primele două luni ale anului.

Bob Funk Jr., directorul executiv al Express Employment International, o agenție de plasare a forței de muncă din Oklahoma City, a spus că scăderea angajărilor implică într-o mare măsură call center-uri, companii de software și alți angajatori care sunt mai predispuși la inteligența artificială. El a atribuit orice altă reducere a numărului de angajări lipsei de lucrători calificați, nu scăderii cererii.

„Dacă își încetinesc angajările, se întâmplă pur și simplu pentru că nu pot găsi talente calificate”, a spus el.

Știre în curs de actualizare…

FOTO: Mario Savoia | Dreamstime.com