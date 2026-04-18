Oficialii iranieni invocă „semne ale victoriei decisive”, într-o reacție sfidătoare la declarațiile lui Trump

Afirmațiile făcute sâmbătă de oficiali de top din Iran au contrastat cu cele ale președintelui american Donald Trump, care a lăudat stadiul discuțiilor dintre Washington și Teheran.

Într-o declarație în persană pe platforma X, prim-vicepreședintele iranian Mohammad Reza Aref a spus că „politicile lui Trump sunt un amestec de iluzie și retorică contradictorie, iar tweet-urile sale (mesajele sale de pe rețelele sociale, n.r.) sunt lipsite de valoare”.

„Răspunsul nostru, însă, nu constă în cuvinte, ci în «gloria câmpului de luptă»; ruperea presupusului asediu maritim și o creștere de două până la trei ori a exporturilor de petrol chiar în această perioadă sunt semne ale victoriei decisive a Iranului”, a declarat Mohammad Reza Aref.

„Autoritatea acestei națiuni nu va fi pătată de deliruri”, a conchis el, în mesajul transmis cam în același timp în care avea loc conferința de presă a lui Trump, potrivit CBS News.

Propuneri noi din partea SUA, spune Iranul

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohammad Bagher Zolghadr, a emis o actualizare cu privire la starea negocierilor, susținând că Teheranul a primit propuneri noi din partea Statelor Unite, prin intermediari pakistanezi, și le analizează.

El a reafirmat că Teheranul ar trebui „să mențină supravegherea și controlul” asupra Strâmtorii Ormuz și să perceapă de la nave „plata taxelor relevante pentru serviciile legate de securitate, siguranță și protecția mediului, de-a lungul rutelor desemnate de Iran”.

„Mai mult, atâta timp cât inamicul încearcă să perturbe traficul maritim și să utilizeze măsuri precum o blocadă navală, Republica Islamică Iran va considera acest lucru o încălcare a încetării focului și va împiedica deschiderea condiționată și limitată a Strâmtorii Ormuz”, a mai declarat secretarul principalului organism iranian de securitate națională.

Ce a declarat Donald Trump

Tot sâmbătă, președintele american a spus că între Washington și Teheran există „conversații foarte bune în desfășurare”.

„Nu au forțe navale, nu au forțe aeriene, nu au lideri, nu au nimic”, a adăugat Trump, în conferința de presă susținută în Biroul Oval al Casei Albe.

Afirmațiile liderului american au venit în contextul în care Iranul a anunțat sâmbătă că Strâmtoarea Ormuz se află din nou „sub controlul strict” al forțelor sale armate și va rămâne așa până când Statele Unite vor pune capăt blocadei ce vizează porturile iraniene.

Președintele Trump spusese că porturile iraniene vor fi vizate de blocada navală americană până când se va ajunge la un acord pentru încheierea războiului.