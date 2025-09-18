Oficialul pe care Trump nu l-a vrut sub nicio formă alături de el în timpul vizitei din Marea Britanie: „Am cerut să nu fie prezent”

Mii de oameni au ieșit în stradă la Londra pentru a protesta împotriva vizitei oficiale a lui Donald Trump în Marea Britanie. Aceștia au adus un balon uriaș, sub formă de bebeluș cu chipul președintelui american, pe 4 iunie 2019. FOTO: Thomas Krych / Alamy / Profimedia

Președintele american Donald Trump le-a spus joi reporterilor că a cerut ca primarul Londrei, Sadiq Khan, să nu fie prezent la evenimentele din cadrul vizitei sale oficiale de două zile din Regatul Unit.

„Nu am vrut să fie prezent. Am cerut să nu fie prezent”, a spus Trump.

„Cred că primarul Londrei, Khan, este unul dintre cei mai slabi primari din lume, iar noi avem câțiva primari slabi”, a adăugat liderul de la Casa Albă, citat de CNN.

Trump a făcut aceste comentarii în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul aeronavei prezidențiale Air Force, comparându-l pe Sadiq Khan cu primarul din Chicago, Brandon Johnson.

„Cred că a făcut o treabă groaznică”, a spus Trump, criticându-l pe Khan pentru acțiunile lui în chestiuni precum criminalitatea și imigrația.

„Din câte am înțeles, el voia să fie prezent. Eu nu-l voiam”, le-a mai spus Trump reporterilor cu care călătorea.

„Nu sunt un fan al primarului vostru. E rău”

La finalul lunii iulie anul acesta, președintele american îl criticase, din nou, pe primarul Londrei, Sadiq Khan, în cursul unei conferințe de presă pe care a susținut-o în Scoția alături de premierul britanic Keir Starmer, care a intervenit atunci în apărarea edilului, spunând că e prietenul lui.

Întrebat de o reporteriță tocmai despre intenția lui de a efectua o vizită de stat în septembrie la Londra, care la acel moment nu fusese confirmată, Trump a răspuns afirmativ, având însă grijă să precizeze imediat: „Nu sunt un fan al primarului vostru. Cred că face o treabă foarte proastă”.

„E rău”, a adăugat Trump, în conferința de presă susținută pe 29 iulie, conform AFP și Agerpres.

Starmer l-a întrerupt pentru a-i aminti pe un ton jenat: „E prieten cu mine”.

Donald Trump a repetat însă imperturbabil: „Cred că face o treabă foarte proastă”.

Relația dintre Sadiq Khan – care este primar din 2016 și laburist, la fel ca Starmer – și președintele republican al SUA a fost întotdeauna marcată de tensiuni.

În 2019, Trump, aflat la primul mandat de președinte, a declarat că Sadiq Khan – fiu de imigranți pakistanezi și musulman practicant – face „o treabă foarte proastă în privința terorismului”.

La rândul său, Khan l-a acuzat pe Trump că reprezintă o formă de „populism dur de dreapta” și a autorizat prezența, la o manifestație la Londra, în 2019, a faimosului balon uriaș sub formă de bebeluș cu chipul președintelui american.

În noiembrie 2024, Khan l-a acuzat pe Trump că l-a atacat în timpul primului său mandat din cauza „culorii pielii” și a religiei sale.