Olguţa Vasilescu: Poate îl convinge Nicușor Dan pe Bolojan că nu stă ţara într-un singur om şi rămâne coaliţia în picioare

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), afirmă că aşteaptă de la preşedintele Nicuşor Dan să îl convingă pe premierul Ilie Bolojan că „nu stă ţara într-un singur om”. Altfel, „vom merge pe celelalte scenarii. Joi îşi vor da demisia miniştrii din Guvern ca să arătăm că nu mai există aceeaşi majoritate”.

„Cu mandatul pe care l-au dat cei 97,7% dintre colegii noştri, şi anume că nu mai putem să continuăm cu domnul Ilie Bolojan, dincolo sunt toate scenariile deschise, inclusiv intrarea în opoziţie”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre liderii PSD, marţi seară, într-o emisiune la România TV, relatează News.ro.



Ea consideră că preşedintele Nicușor Dan „în primul rând” trebuie „să constate că nu mai este o coaliţie dacă domnul Ilie Bolojan rămâne prim-ministru”.



„Poate dumnealui reuşeşte să-l convingă pe Ilie Bolojan că, până la urmă, nu stă ţara într-un singur om şi rămâne coaliţia în picioare. Dacă nu e atât de convingător, atunci vom merge pe celelalte scenarii. Joi îşi vor da demisia miniştrii din Guvern, ca să arătăm că nu mai există aceeaşi majoritate. Vor urma şi secretarii de stat şi prefecţii (…) în perioada imediat următoare. Eu cred că o să se strângă demisiile şi o să se prezinte demisiile, depinde cât de repede se întâmplă asta”, a adăugat Lia Olguța Vasilescu.



Preşedintele Nicuşor Dan a chemat, miercuri, partidele din coaliţia de guvernare la consultări, după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan.

„Nu se poate ca PSD să ajungă acum să fie şantajat de partide care au fost pe locurile 3 sau 4 în alegeri”

Lia Olguţa Vasilescu a mai explicat că, dacă PSD iese de la guvernare, social-democraţii vor renunţa la toate funcţiile pe care le-au obţinut în baza protocolului coaliţiei cu PNL, USR, UDMR şi minorităţile, inclusiv la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor, deţinută de Sorin Grindeanu.

Potrivit ei, „dacă se denunţă coaliţia, automat se pierd toate funcţiile care sunt luate pe coaliţie, absolut toate”, citează News.ro. „Domnul Sorin Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că, în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, marţi seară, la România TV.



Ea a mai afirmat că nu se poate ca PSD, partidul care a câştigat alegerile, „să ajungă acum să fie şantajat de partide care au fost pe locul trei sau patru”.



Pe de altă parte, întrebată dacă în opinia sa este imposibilă formarea unei majorităţi parlamentare cu deputaţi şi senatori care să ignore indicaţiile partidelor pe listele cărora au fost aleşi şi să susţină Guvernul, Vasilescu consideră că această variantă este una foarte dificilă. „E foarte greu să iei peste 50 de parlamentari de undeva, foarte complicat! Sunt absolut convinsă”, a spus ea.