Nicușor Dan începe consultările cu partidele după ce PSD a retras sprijinul lui Bolojan. Discuții maraton la Cotroceni

Consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din coaliția de guvernare vor avea loc pe tot parcursului zilei de miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni. Primii chemați la discuții sunt cei de la PSD, care luni au decis să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, anunță Administrația Prezidențială.

„Președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Consultările vor avea loc după următorul program:

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că, după discuția de la Cotroceni, va avea loc o ședință a Biroului Politic al PSD, dacă nu cumva se ajunge la un consens la Cotroceni, prin care să consfințească decizia de demisie a miniștrilor. Apoi, miercuri seară sau joi dimineață, dacă nu se găsește o cale, miniștrii PSD o sa înainteze demisiile premierului.

Apoi se aduce la cunoștință Parlamentului și începe să curgă termenul de 45 de zile în care Bolojan ar trebui să meargă în Parlament pentru a reconfirma majoritatea după retragerea PSD.

PSD i-a dat termen lui Bolojan două-trei zile pentru a demisiona

PSD i-a retras luni sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. După decizia PSD, Bolojan a anunțat că „voi continua să exercit mandatul de premier astfel încât să asigurăm stabilitatea guvernării”.

El a catalogat decizia PSD de retragere a sprijinului politic „complet greşită şi total iresponsabilă”.

Marți, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că, în cazul în care Bolojan nu pleacă din funcţia de premier, iar consultările pe care urmează să le iniţieze preşedintele Nicuşor Dan nu dau rezultate, joi, toţi miniştrii PSD îşi vor da demisia din Guvern.

„Peste două-trei zile, dacă domnul Bolojan nu acţionează, nu vor fi consultări la Cotroceni. Dacă consultările de la Cotroceni nu vor avea un rezultat în aşa fel încât toate forţele pro-europene să fie în continuare aşezate la masă, respectând punctele de vedere ale fiecăreia dintre ele, urmează pasul 2, şi anume PSD să îşi demonstreze în fapt că nu mai este la guvernare. Iar gestul administrativ este ca miniştrii PSD să se retragă din Guvern. Joi”, a spus Manda, la Digi24.