Olguţa Vasilescu susţine că guvernarea Ciolacu-Ciucă nu a dăunat României: Pe deficitul acela s-au majorat pensiile

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă s-au făcut lucruri bune pentru România, ea afirmând că „pe deficitul acela” a crescut puterea de cumpărare şi s-au făcut autostrăzi în România.

Lia Olguţa Vasilescu a respins duminică seară, la Antena 3, ideea că guvernarea Ciolacu-Ciucă ar fi dăunat țării, motivând că în acea perioadă s-au făcut lucruri bune pentru România.

„Acum ei nu le mai recunosc şi vorbesc despre deficit, în condiţiile în care pe deficitul acela s-au majorat pensiile, a fost cea mai mare creştere de pensii din istorie. Pe deficitul acela a crescut puterea de cumpărare a pensionarilor şi a angajaţiilor cu 31%. S-au făcut, de asemenea, toate autostrăzile şi drumurile expres, 400 de kilometri de autostradă şi drumuri expres. Ce facem? Ne oprim?”, a declarat social-democrata Lia Olguţa Vasilescu, potrivit News.ro.

„Toate țările merg pe împrumuturi”

Ea a afirmat că toate ţările mari au deficit şi că acesta este necesar pentru dezvoltare.

Totodată, Lia Olguţa Vasilescu a declarat că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă economia României a crescut.

„Eu zic că avem o situaţie stabilă. Economia era pe un trend de creştere. Să nu uităm că am depăşit cinci ţări în perioada aceea de tristă amintire, cum zic ei, Ciucă şi Ciolacu. Am depăşit Portugalia la vremea respectivă, Cehia, Slovacia, Grecia şi aşa mai departe. Ne-am apropiat de cea a Poloniei. E adevărat, cu nişte împrumuturi pe care, încă o dată, le fac toate ţările. În afară de Germania, toate celelalte ţări merg pe împrumuturi”, a adăugat Olguţa Vasilescu.

Deficitul – „o gogoriţă”, spune Ciolacu

Fostul premier Marcel Ciolacu l-a atacat în repetate rânduri pe succesorul său, Ilie Bolojan, şi a criticat dur măsurile adoptate de Guvern.

În 18 noiembrie, fără a pronunţa numele prim-ministrului, Ciolacu spunea că „un om vrea să arate că e salvatorul omenirii” şi că „acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitorii, măreşte singur dobânzile”.

Ciolacu cataloghează deficitul drept „o gogoriţă” şi susţine că, în perioada în care a construit autostrăzile, Spania a avut un deficit mai mare decât cel pe care îl înregistrează România.