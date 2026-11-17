Pe drumurile din Uniunea Europeană au murit, în 2024, 20.210 oameni, ceea ce înseamnă 45 de morți la fiecare milion de locuitori, arată datele Eurostat. În regiunea Sud-Vest Oltenia, cifra a fost de 111, de aproape două ori și jumătate mai mare decât media.

Cea mai periculoasă regiune din UE după criteriul deceselor având cauze rutiere este Severozapaden, adică nord-vestul Bulgariei, cu 148 de decese la un milion de locuitori. E chiar vecinul Olteniei de peste Dunăre. Urmează Alentejo, din sudul Portugaliei (137), Guadelupa (131), Guyana (114) și insula Corsica (113). Oltenia vine imediat după, cu 111.

Ca să ne facem o idee despre cât de mare e diferența, ne uităm la celălalt capăt al clasamentului. La Bruxelles mor 9 oameni la un milion de locuitori, iar la Stockholm și la Viena, câte 10. În Oltenia, riscul e de peste 11 ori mai mare decât în capitala Belgiei. În Åland, un mic arhipelag finlandez, nu a murit nimeni în accidente rutiere în tot anul 2024.

Oltenia nu e singura regiune românească peste media europeană. În Sud-Est, care cuprinde Dobrogea și sudul Moldovei, au murit 94 de oameni la un milion de locuitori. În Nord-Est, cea mai săracă regiune a țării, rata a fost de 78, tot mult peste media UE de 45.

În general, Europa e destul de echilibrată: din cele 244 de regiuni analizate, aproximativ jumătate sunt peste medie și jumătate sub. Doar 22 de regiuni trec însă de pragul de 80 de morți la un milion de locuitori, iar Oltenia și regiunea Sud-Est a României sunt printre ele.

Cifrele Eurostat nu explică de ce se moare mai mult pe drumurile dintr-o regiune decât din alta. Ele arată doar unde se întâmplă accidentele. Cu toate acestea, harta are un tipar destul de vizibil. Pe primele locuri stau regiuni periferice, rurale sau insulare, cu drumuri lungi între localități, iar la coada clasamentului sunt marile capitale, cu transport public dens și viteze mici.