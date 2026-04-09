Ultima zi de omagii pentru Mircea Lucescu la Arena Națională. Premierul Ilie Bolojan a mers azi-dimineață

Premierul Ilie Bolojan a mers joi dimineață la Arena Națională, acolo unde este depus sicriul lui Mircea Lucescu, pentru a-i aduce un ultim omagiu. În acest moment, nu este clar dacă și președintele Nicușor Dan va face un gest similar.

Joi, după ce a ținut un moment de reculegere la sicriul lui Mircea Lucescu, premierul Bolojan a făcut și o scurtă declarație la ieșirea de pe Arena Națională:

„Sunt aici în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu”, a declarat premierul.

Potrivit informațiilor HotNews, președintele Nicușor Dan nu va merge la Arena Națională, însă din partea Administrației Prezidențiale va depune o coroană de flori unul dintre consilierii șefului statului.

Fanii care doresc să treacă prin fața sicriului păzit de garda de onoare pentru a-i aduce un ultim omagiu marelui antrenor o mai pot face și astăzi până la ora 20:00.

Accesul publicului este permis printr-un circuit controlat, organizat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor.

Înmormântarea lui Mircea Lucescu, vineri, cu onoruri militare

Ceremoniile funerare se vor încheia vineri. Cortegiul funerar se va deplasa la Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea este limitată la familie și apropiați.

Ulterior, de la ora 12:20, ceremonia va continua la Cimitirul Bellu, unde fostul selecționer va fi înmormântat cu onoruri militare. Înhumarea este programată pentru ora 13:10, iar accesul publicului va fi restricționat, conform dorinței familiei.