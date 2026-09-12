Omar Hayssam, eliberat ieri din închisoare, este internat la spital, sub pază strictă

Omar Hayssam, eliberat vineri din penitenciarul Jilava, după decizia instanței, va fi expulzat din România în termen de 30 de zile. În prezent, el se află sub pază şi supraveghere permanentă la un spital, a anunțat sâmbătă Inspectoratul General pentru Imigrări, citat de Agerpres.

Sirianul condamnat pentru terorism a fost preluat vineri, după eliberarea din închisoare, de către poliţiştii de imigrări. Aceştia fac verificările necesare, având în vedere că Hayssam nu deţine cetăţenia română şi nu are reglementat un drept de şedere pe teritoriul României.

„Faţă de cetăţeanul străin a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. Având în vedere starea sa de sănătate, măsura se execută în prezent sub pază şi supraveghere permanentă în cadrul unei unităţi spitaliceşti, unde primeşte îngrijirile medicale necesare”, a anunțat IGI, într-un comunicat.

La finalizarea internării medicale, va fi transferat într-un centru de cazare al Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea procedurilor, în vederea returnării, a precizat Inspectoratul pentru Imigrări.

Omar Hayssam mai avea 9 ani de executat în închisoare

Tribunalul Ilfov a decis, vineri, eliberarea condiţionată din închisoare a sirianului Omar Hayssam, care executa o condamnare de 24 ani și patru luni de închisoare pentru terorism, pronunțată în anul 2015. Potrivit Mediafax, sirianul a fost preluat de o ambulanță vineri seară, fiind însoțit de familia sa.

În ultimii ani, avocații săi au depus mai multe cereri de eliberare invocând starea sa precară de sănătate.

Omar Hayssam a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni închisoare pentru terorism și infracțiuni economice grave, pedeapsă rezultată în urma contopirii condamnărilor din cinci dosare. În cazul răpirii jurnaliștilor români în Irak, el a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Fostul om de afaceri se afla în detenție din anul 2013, iar executarea pedepsei urma să se îndeplinească în 2035.