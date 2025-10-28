Omul care a condus forțele de invazie ruse în Ucraina acuză Occidentul că vrea să împartă Rusia în zeci de state mai mici

Occidentul pune „presiune agresivă” asupra Rusiei și încearcă să împartă țara în zeci de state independente, acuză fostul ministru rus al Apărării Serghei Șoigu, în prezent secretarul Consiliului de Securitate de la Moscova, citat de The Moscow Times.

„Scopul lor este desuveranizarea țării noastre. Vor să împartă patria noastră în zeci de entități statale mici, apoi să le subjuge, să le exploateze și să le folosească pentru propriile interese egoiste”, a scris Șoigu într-un articol pentru ziarul rusesc Argumente și Fapte.

El acuză totodată țările occidentale de lansarea unei operațiuni de „propagandă anti-rusă puternice” pentru a realiza divizarea țării, „atacând istoria, cultura și valorile spirituale” ale Rusiei. El a mai notat că încercările de a „sparge armonia și fraternitatea popoarelor țării noastre și ale țărilor CSI” sunt „în curs de desfășurare”. Comunitatea Statelor Independente (CSI) este organizația informală alcătuită din fostele state sovietice care au rămas apropiate de Rusia după destrămarea URSS.

Șoigu a subliniat în articol că guvernele „neprietenoase” față de Rusia cred în mod eronat că multietnicitatea țării este vulnerabilitatea sa și că ele încearcă să divizeze societatea rusă „cu o încăpățânare de invidiat”.

Șoigu a supervizat personal planificarea invadării Ucrainei, declanșată de Vladimir Putin în februarie 2022, și a fost șeful nominal al forțelor de invazie, înainte ca rolul să fie preluat de generali de carieră după eșecul de a captura rapid țara vecină. Putin l-a înlocuit din fruntea ministerului rus al Apărării în luna mai a anului trecut, numindu-l apoi la conducerea Consiliului de Securitate al Rusiei.

Putin a vorbit la rândul său de mai multe ori despre presupuse tentative de a diviza societatea rusă prin separatism, naționalism și alte ideologii similare.

El a cerut ca FSB să combată mai activ „toată această mizerie”. Putin a declarat, de asemenea, că SUA și aliații săi își propun să provoace o înfrângere strategică Rusiei și, dacă nu să o distrugă, atunci să reducă rolul Moscovei la unul lipsit de importanță pe scena mondială.