Omul care l-a avut pe Cristi Mungiu în redacție a fost premiat miercuri la București. „Mai marii țării noastre să știe că tinerii au dreptate și atunci când nu au dreptate”

Regizorul Cristian Mungiu, dublu laureat la Cannes, a fost jurnalist la „Opinia studențească”, una dintre cele mai cunoscute publicații din România, care a scris istorie imediat după căderea comunismului, sub conducerea profesorului Daniel Condurache.

Miercuri seară, de la ora 19, la Clubul Diplomaților din Parcul Herăstrău, s-au decernat premiile Superscrieri. Organizate de Fundația Friends for Friends, premiile sunt una dintre cele mai longevive competiții din România, dedicate jurnalismului. A fost al 15-lea an când s-au decernat distincții pentru investigații, pentru reportaje și pentru alte genuri ziaristice.

Juriul a decis ca să ofere un premiu special, pentru întreaga carieră, profesorului Daniel Condurache, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Daniel Condurache, 71 de ani, este unul dintre cei care în 1990 a revoluționat „Opinia Studențească”. Împreună cu alți profesori și cu studenții săi, Condurache a transformat o publicație studențească într-una legendară la nivelul unei întregi țări.

Condurache lucrează de peste 50 de ani alături de tineri

Revista Universității din Iași a apărut în 1974. Condurache a început să lucreze în redacția studențească în 1975.

După 1990, „Opinia” a devenit rapid un puternic titlu de opoziție și de referință a calității media.

Revista a lansat zeci dintre actualii jurnaliști cunoscuți din România. Profesorul Daniel Condurache a continuat să facă parte din viața ”Opiniei studențești” și să prelungească tradiția școlii de jurnalism din Iași și a mentoratului din redacție.

„Juriul Superscrieri are bucuria și onoarea de a-l celebra pe Daniel Condurache, omul care a intrat într-o redacție studențească acum mai bine de 50 de ani și a construit un spațiu de libertate, talent, caractere și cea mai importantă școală informală de presă din România, școală din care au ieșit apoi toate numele cunoscute și mai puțin știute de jurnaliști din sală și din afara sălii, unii dintre ei ajunși să fie laureați cu marele Premiu la Cannes”, a spus jurnalistul Dan Duca, președintele juriului Superscrieri și directorul editorial al HotNews.

Episodul cu Mungiu a fost invocat pe scenă și de laureatul Daniel Condurache.

Condurache: „Tinerii au dreptate și atunci când nu au dreptate”

Când a urcat pe scenă, profesorul Daniel Condurache a spus: „Fiindcă ați invocat mai devreme istoria veche care s-a întâmplat la Iași, trebuie să povestesc ceva despre modul în care și premiul de la Cannes este legat de aventura de la «Opinia studențească». Și Cristian Mungiu a debutat la «Opinia studențească».

Oricare dintre voi puteți face asta. Eu știu că lucrurile nu trebuie să se întoarcă înapoi și știu ceva ce sper să audă și mai marii noștri, că tinerii au dreptate și atunci când nu au dreptate”.

Mungiu: „Era un fel de reportaj, ca să nu zic literatură”

Referirea la Cannes este legată de Cristian Mungiu, proaspătul câștigător al celui de-al doilea Palme d’Or. Regizorul „Fjord” a lucrat ca jurnalist la „Opinia studențească”.

„Mungiu a picat la Medicină, a studiat apoi Filologia, a scris la Opinia Studențească și s-a visat scriitor”, scrie jurnalista Alexandra Tănăsescu, într-un amplu portret al regizorului, publicat pe siteul „Cultura la dubă”.

Mungiu a ajuns la Opinia Studențească în 1987. Îndemnat, cum spune el, de sora lui Alina Mungiu-Pippidi. „Ce scriam noi nu era presă. Am lucrat în presă, dar erau niște chestii mai aproape de literatură decât de presă. Da, făceai niște investigații, acopereai niște subiecte, cum se zicea, dar era… Dar era un fel de reportaj, ca să nu zic literatură”, rememorează Cristian Mungiu acei ani.

A plecat din Iași după revoluție, a povestit el „Am plecat, mă rog, a plecat întâi sor-mea care era foarte rebelă, revoluționară și a plecat fără să gândească. N-a stat o clipă pe gânduri. A lăsat tot, facultate, job, ce avea ea. S-a dus și… Nu mai știu când a plecat. În ’90, probabil, și eu am plecat în 93”, a explicat Mungiu într-un interviu pentru siteul de cultură Răsfoiala.

Mungiu și Iașiul studențesc

Ajuns astăzi un regizor care lucrează într-un mediu global, Mungiu a rămas profund legat de Iași și de atmosfera studenției. Ar vrea ca, în timp, casa părintească să devină „un hub cultural dedicat tinerilor”.

A povestit, pentru ”Cultura la dubă” cum ar dori să arate locul: “Mi-ar plăcea să fie atât de informal încât dacă ești student, locuiești în Copou și n-ai unde să lucrezi, să tratezi locul ăsta așa cum încerc să-l pregătesc, ca pe un fel de co-working space, în care vii, îți faci o cafea, ai o bibliotecă cu 1000 de volume, ai internet, dacă vrei să te uiți la un film, te uiți la un film. Casa era foarte plină de viață când trăiau ai mei și mi-ar plăcea să capete din nou viață”.