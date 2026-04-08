Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu preia combinatul ArcelorMittal Hunedoara. Undă verde de la Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a anunțat miercuri că a autorizat tranzacția prin care activele fostului combinat ArcelorMittal Hunedoara vor fi preluate de către UMB Steel, companie controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, a comunicat miercuri autoritatea.

UMB Steel face parte din grupul UMB, deținut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în domenii precum: proiectare şi construcţie de drumuri şi poduri, construcții de clădiri, producerea de metale feroase și de produse din beton pentru construcții și producerea energiei electrice. Pe partea de drumuri, UMB a devenit în ultimii ani principalul constructor român de autostrăzi și drumuri expres.

Activele ArcelorMittal Hunedoara vizate de tranzacție constau, în principal, în echipamentele și instalațiile de producție, materialele și stocurile, precum și terenurile și clădirile aferente fabricii din județul Hunedoara și anumite active imobiliare situate în afara acesteia.

UMB Steel, preț de 12,5 milioane de euro pe combinatul din Hunedoara

ArcelorMittal Hunedoara și-a încetat activitatea în septembrie 2025.

În finalul anului trecut, ArcelorMittal Hunedoara a semnat un acord de principiu pentru a-și vinde activele către UMB Steel SRL, la un preț total de 12,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA, conform raportului Bursei de Valori București (BVB).

ArcelorMittal Hunedoara este controlată de grupul internațional ArcelorMittal, cu sediul în Luxemburg, cel mai mare producător de oțel din lume, care deține pachetul majoritar de acțiuni al societății listate la BVB. Este un combinat siderurgic, producător de oțel laminat.

Activitatea de producție a ArcelorMittal Hunedoara a fost oprită în toamnă, pe fondul lipsei perspectivelor de redresare economică și al necesității limitării pierderilor generate de menținerea activelor neutilizate.

