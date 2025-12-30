Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu intră în afaceri cu oțel, prin preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara

ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, un acord de principiu cu UMB Steel SRL privind vânzarea tuturor activelor sale, pentru un preț total de 12,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA, potrivit unui raport transmis marți Bursei de Valori București (BVB).

UMB Steel SRL este o companie controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, cunoscut pentru activitățile sale din sectorul construcțiilor și infrastructurii. Dorinel Umbrărescu deține grupul UMB, fiind un jucător-cheie în construcția de autostrăzi din România.

ArcelorMittal Hunedoara este controlată de grupul internațional ArcelorMittal, cu sediul în Luxemburg, cel mai mare producător de oțel din lume, care deține pachetul majoritar de acțiuni al societății listate la BVB. Este un combinat siderurgic, producător de oțel laminat.

Actvitatea ArcelorMittal Hunedoara este oprită

Decizia vine în contextul opririi definitive, în această toamnă, a activității de producție, hotărâtă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 17 octombrie 2025, pe fondul lipsei perspectivelor de redresare economică și al necesității limitării pierderilor generate de menținerea activelor neutilizate.

„Având în vedere lipsa perspectivelor de redresare, necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru limitarea pierderilor, precum și oferta primită din partea UMB Steel SRL privind achiziționarea rapidă a activelor societății, Consiliul de Administrație a aprobat, prin Hotărârea nr. 14/29.12.2025, încheierea unui acord de principiu privind vânzarea tuturor activelor pentru un preț total de 12.500.000 euro + TVA”, se arată în raportul companiei.

Acordul a fost semnat la data de 29 decembrie 2025 de ArcelorMittal Hunedoara și UMB Steel SRL. Tranzacția vizează transferul integral al activelor corporale deținute de societate la data vânzării, situate atât pe amplasamentul industrial din Hunedoara, cât și în afara acestuia. Pachetul include echipamentele de producție și instalațiile industriale, materiale și stocuri, terenurile și clădirile industriale – inclusiv halda de zgură – precum și toate accesoriile și dependințele acestora.

Ce prevede acordul de preluare a combinatului

Tranzacția nu include echipamentele IT, infrastructura IT auxiliară și licențele software aferente, inclusiv abonamentele cloud, numele de domenii și adresele IP.

Un element important al acordului îl reprezintă preluarea de către cumpărător a tuturor obligațiilor și răspunderilor de mediu asociate activelor vândute, activităților desfășurate anterior pe amplasamentul industrial și haldei de zgură, inclusiv eventualele măsuri de remediere impuse de autorități.

Raportul transmis BVB subliniază că tranzacția nu presupune transferul salariaților către UMB Steel, întrucât nu are loc transferul unei unități economice funcționale. Activitatea de producție este deja oprită, iar raporturile de muncă au fost în mare parte încetate ca urmare a implementării Schemei de Plecări Voluntare, salariații rămași fiind, în principal, implicați în activități administrative.

Finalizarea tranzacției este condiționată de îndeplinirea mai multor condiții suspensive până la 1 iunie 2026, printre care: aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, obținerea autorizațiilor necesare din partea autorităților competente, inclusiv Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe și Consiliul Concurenței, realizarea unui audit de mediu, notificarea Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate și finalizarea unor acțiuni pregătitoare privind anumite imobile.

Părțile trebuie să ajungă la un acord asupra documentației finale, inclusiv contractele de vânzare-cumpărare pentru activele mobile și imobile, precum și un contract prin care ArcelorMittal Hunedoara va beneficia de un drept de folosință pe o perioadă de șase luni asupra clădirii financiare și a clădirii-arhivă.

Tranzacția ar putea fi finalizată până pe 1 iunie

În cadrul acordului, UMB Steel a primit un drept de exclusivitate privind achiziția activelor până la data-limită stabilită. Calendarul tranzacției prevede semnarea documentelor definitive până la 30 ianuarie 2026, aprobarea tranzacției de către AGA până la 10 februarie 2026 și finalizarea acesteia cel târziu la 1 iunie 2026.

ArcelorMittal a confirmat oficial, în 17 octombrie 2025, decizia de a opri definitiv producția la fabrica din Hunedoara, care producea corniere și profile comerciale pentru piețele de energie, construcții și infrastructură. Producția fusese deja sistată pe 5 septembrie 2025, în urma unei perioade prelungite de condiții de piață dificile. Compania a anunțat atunci măsuri de sprijin pentru angajați, inclusiv pachete îmbunătățite de plecări voluntare și plăți compensatorii.