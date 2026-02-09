Conflict deschis în PNL: După ce Bolojan a fost acuzat că l-a pus pe Ciucă în dificultate, premierul este apărat de unul dintre apropiații săi din partid. „Deranjează foarte tare”

Liderul facțiunii anti-Bolojan din PNL, Hubert Thuma, a spus duminică seară că Bolojan „USR-izează” partidul și că Ciucă n-ar fi candidat la prezidențialele din noiembrie 2024 dacă o făcea Bolojan, care a menținut ambiguitatea intenționat. La scurt timp, a venit replica unuia dintre loialii lui Bolojan: primarul din Oradea.

Primarul din Oradea, Florin Birta, a transmis duminică seară un mesaj susținere pentru Ilie Bolojan, despre care spune că este „atacat din toate părțile” pentru că „deranjează foarte tare”.

Mesajul lui Birta a venit la câteva ore după atacul lansat de liberalul Hubert Thuma, care a spus, într-o intervenție la Antena3, că sondajele premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024 arătau că Nicolae Ciucă nu poate câștiga cursa electorală, astfel că i-a fost propus lui Ilie Bolojan să candideze el.

Thuma: „I-am propus domnului Bolojan să candideze la Președinția României. Ne-a refuzat”

„Personal, nu am nimic împotriva domnului președinte Bolojan și am să vă spun o poveste, o poveste de acum doi ani de zile. În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidențiale, domnul președinte de pe atunci, Nicolae Ciucă, ne spusese în două sau trei rânduri că dânsul nu dorește să candideze la Președinția României și ne-a spus că dacă găsim un lider care este dispus să-și asume această candidatură, dânsul face pasul lateral și îl sprijină”, a spus Thuma, la Antena3.

„M-am întâlnit atunci cu domnul Ilie Bolojan împreună cu doi colegi liberali, doi colegi liberali importanți, prieteni cu domnia sa și i-am propus domnului Bolojan să candideze la Președinția României. Aveam sondajele și ne arătau că nu avem șanse să câștigăm cu Nicolae Ciucă, un om deosebit, un om extrem de decent, dar care nu trecea acest test greu nu putea să-l treacă din varii motive. Domnul Bolojan ne-a refuzat”, a mai declarat Hubert Thuma.

Replica primarului Oradiei

„În ultima perioadă, Ilie Bolojan este atacat din toate direcțiile, inclusiv din interiorul propriului partid. Adevărul este că, în momentul în care iei decizii dificile, închizi anumite “robinete” și încerci reformezi statul român şi să faci ca țara asta să meargă într-o direcție normală, deranjezi. Deranjezi foarte tare”, a scris Florin Birta duminică seara, pe pagina sa de Facebook.

În continuare, primarul din Oradea face referire, fără să-l numească, la atacul lui Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Bolojan în PNL.

„În primul rând, este acuzat că „USR-izează” partidul. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat recent, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan a susținut cel mai bun candidat pentru funcția de primar general din partea PNL, pe Ciprian Ciucu, care a și câștigat”, a mai scris Birta.

„Cine conducea înainte Primăria Capitalei? Nicușor Dan, susținut de USR. Cine a câștigat Primăria Capitalei? Ciprian Ciucu, susținut de Bolojan și de PNL”, a continuat Florin Birta.

Despre relația cu Crin Antonescu

Florin Birta a venit și cu „precizări clare” la acuzațiile lansate de Thuma potrivit cărora Ilie Bolojan l-ar fi „trădat” pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale.

„În al doilea rând, este acuzat că l-ar fi “trădat” pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. Aici vreau să fac câteva precizări clare. În primul rând, Ilie Bolojan nu a candidat la Președinția României. Și asta este esențial. Era președinte interimar, era susținut de foarte multă lume să candideze și, probabil, era cel mai îndreptățit să o facă. Dar nu a făcut-o. A respectat înțelegerea semnată și nu și-a încălcat cuvântul, susținând candidatura lui Crin Antonescu. Dacă a fost bine sau rău, doar timpul va demonstra”, a mai spus edilul Oradiei.

Primarul Municipiului Oradea, Florin Birta. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul spune că Bolojan a participat la lansarea candidaturii și la evenimente publice alături de acesta, inclusiv la evenimentele organizate la Oradea cu ocazia aniversării a 106 ani de la instaurarea administrației românești.

„Îmi amintesc foarte bine o discuție din biroul meu cu Crin Antonescu, care îmi spunea că nu a mai văzut un om politic aplaudat pe stradă așa cum a fost aplaudat Ilie Bolojan la acele festivități. Sunt apropiat şi astazi de Ilie Bolojan și pot spune deschis că am făcut campanie pentru Crin Antonescu, chiar dacă, în întâlnirile cu oamenii, ni se spunea frecvent că nu are nicio șansă. La final însă, ca de fiecare dată, contează rezultatul”, a mai spus Birta.

Birta spune că în județul Bihor Antonescu a câștigat alegerile, „deși suntem acuzați că oamenii apropiați de Bolojan nu s-au implicat”, iar în Ilfov, unde președinte al CJ este Thuma, a fost pe locul 3.