Omul lui Putin susține că Europa va implora Rusia pentru a căpăta petrol și gaze, pe fondul războiului din Iran

Președintele rus Vladimir Putin, dreapta, însoțit de directorul general al Fondului rus de investiții directe, Kirill Dmitriev, stânga, vizitează o expoziție care prezintă cooperarea dintre Rusia și țările BRICS. Moscova, 18 octombrie 2024. FOTO: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Zuma Press / Profimedia

Europa și Marea Britanie au nevoie disperată de energia furnizată de Moscova pe fondul crizei generate de războiul din Iran, susține Kirill Dmitriev, directorul fondului suveran de investiții al Rusiei și emisarul special al lui Vladimir Putin.

„Rusia va primi cu siguranță numeroase solicitări din partea Europei și a Marii Britanii și va decide dacă le va onora sau nu”, a prezis Dmitriev în cadrul unei reuniuni a Uniunii Industrialiștilor și Antreprenorilor din Rusia, potrivit agenției de știri de stat RIA Novosti.

„Previziunea noastră este foarte clară: Europa și Marea Britanie vor implora pentru a primi resursele energetice rusești”, a adăugat el.

Dmitriev, care conduce Fondul Rus de Investiții Directe, a declarat că prețul petrolului ar putea urca la 150-200 de dolari pe baril, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu zguduie piețele energetice globale, avertizând asupra unei „crize energetice extrem de grave” pe care Europa nu este pregătită să o gestioneze.

El a susținut, de asemenea, că Occidentul „s-a împușcat singur în picior” prin reducerea dependenței de energia rusă după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022.

Dmitriev, un emisar economic al Kremlinului din ce în ce mai vizibil, care a negociat cu SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, și-a intensificat mesajele în ultimele zile, prezentând Rusia ca fiind indispensabilă pentru piețele energetice globale pe măsură ce oferta se restrânge și susținând că sancțiunile occidentale au avut un efect contrar.

Declarațiile sale vin pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la energie, pe măsură ce blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz perturbă fluxurile de gaz natural lichefiat și împinge prețul petrolului spre 100 de dolari pe baril, alimentând temerile privind un șoc economic mai amplu.

Până în prezent, Bruxelles-ul nu și-a schimbat decizia de a elimina complet hidrocarburile din Rusia.

„Nu există cale de întoarcere la dependența de energia rusă”, a declarat săptămâna aceasta comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, insistând asupra faptului că Uniunea Europeană nu ar trebui să importe „nici măcar o singură moleculă”.