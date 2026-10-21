Omul pe care PSD vrea să-l facă șeful SGG. Înainte a trecut pe la PNL, iar acum e magistrat

Un magistrat asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, soțul unei deputate PSD, este favorit pentru a fi șeful Secretariatului General al Guvernului (SGG).

SGG este o instituție în subordinea prim-ministrului, care asigură derularea operațiunilor aferente actelor de guvernare, de la acte normative la ordinea de zi, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice.

Potrivit unor surse social-democrate, este vorba de Gabriel Ciprian Ene, care este magistrat asistent șef al secției de contencios administrativ și fiscal al ICCJ.

El este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă, precum și al Facultății de Drept a Universității Titu Maiorescu din București, unde a urmat și cursurile de master, potrivit CV-ului publicat.

Gabriel Ciprian Ene vine din Buzău unde a fost avocat la începutul carierei. De asemenea, între 2012 și 2013 a fost președinte al organizației municipale PDL Buzău. Un an mai târziu, după fuziunea cu liberalii, Ene a fost prim-vicepreședinte al organizației municipale a PNL.

Gabriel Ciprian Ene este căsătorit cu deputata PSD Corina Gabriela Ene.