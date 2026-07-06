One United Properties a cumpărat noi terenuri pentru a extinde cel mai mare proiect rezidențial pe care îl are în construcție

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a ajuns la peste 10 hectare de teren pe malul lacului Plumbuita, după 4 noi achiziții care extind semnificativ One Lake District, cel mai mare ansamblu rezidențial pe care investitorul îl are în construcție, astfel încât valoare proiectului depășește acum jumătate de miliard de euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

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