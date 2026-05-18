Proiectul de lege care obligă publicarea identității donatorilor, contestat. „Transparența nu trebuie transformată în mecanism de control al societății civile”

Peste 400 de ONG-uri, fundații și grupuri civice cer Parlamentului să respingă un proiect de lege care va obliga asociațiile și fundațiile să publice identitatea donatorilor lor. Organizațiile susțin, într-o scrisoare deschisă publicată luni, că măsura restrânge dreptul la liberă asociere și introduce sancțiuni disproporționate pentru sectorul neguvernamental.

Scrisoarea a fost publicată de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și este semnată de organizații precum Expert Forum, APADOR-CH, Funky Citizens, Salvați Copiii, ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent.

Proiectul de lege vizează modificarea Ordonanței 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și urmează să fie dezbătut în Senat, apoi în Camera Deputaților, care este for decizional.

ONG-urile critică obligația de publicare a donatorilor

Organizațiile spun că statul are deja acces la informațiile despre finanțările ONG-urilor și că noile obligații sunt excesive.

„Instituirea unei obligații generale de publicare a identității donatorilor unei asociații și fundații (…) urmată de dizolvarea de drept sunt măsuri disproporționate care transformă organizațiile private într-un obiect al suspiciunii publice permanente și le pot pune în imposibilitatea de a funcționa”, se arată în scrisoare.

Semnatarii mai afirmă că suspendarea activității unui ONG pentru nedepunerea unei declarații și posibilitatea dizolvării organizației sunt sancțiuni prea dure.

Organizațiile invocă probleme de constituționalitate

În document, ONG-urile susțin că proiectul „ridică probleme serioase de constituționalitate, compatibilitate cu standardele europene privind dreptul la libera asociere, dreptul la viață privată și încălcări ale standardelor de calitate a legii”.

Semnatarii invocă articolul 53 din Constituție, care prevede că restrângerea unor drepturi fundamentale poate fi făcută doar în condiții limitate și proporționale.

Scrisoarea face referire și la avizele negative emise de Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Comisia pentru drepturile omului din Senat.

„Vă solicităm să acționați în spiritul standardelor internaționale la care România a aderat prin decizia sa suverană de a fi membră atât a Uniunii Europene, cât și a Consiliului Europei și să finalizați procesul legislativ pentru această inițiativă fie prin respingere ei cu celeritate, fie prin retragerea ei de către inițiatori.”