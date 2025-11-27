ONU cere administrației Trump să nu stigmatizeze afganii după atacul de la Washington

Afgani și militari americani despărțiți de sârmă ghimpată pe aeroportul din Kabul. Foto: SHAKIB RAHMANI / Profimedia Images

Atacul armat de la Washington „nu ar trebui să fie” un motiv pentru administrația Trump de a-și revizui politica migrației față de afgani, a afirmat joi un responsabil al ONU pentru AFP.

Un cetățean afgan care lucrase pentru forțele americane în Afganistan este suspectat că a deschis focul miercuri, în Washington DC, nu departe de Casa Albă, asupra a doi membri ai Gărzii Naționale americane, aflați acum în spital în stare critică.

Atacul a provocat o reacție fermă din partea lui Donald Trump, care a cerut imediat administrației sale să îi „reexamineze” pe toți indivizii veniți din Afganistan în SUA în perioada în care la putere se afla predecesorul democrat Joe Biden, relatează Agerpres.

„Această persoană este acuzată de o crimă odioasă și dacă se dovedește adevărată, ceea ce pare a fi cazul, atunci noi îl condamnăm fără rezerve”, a reafirmat Arafat Jamal, directorul agenției ONU pentru refugiați în Afganistan.

Cu toate acestea, responsabilul și-a exprimat speranța că această situație „nu îi va afecta pe ceilalți afgani, solicitanți de azil și refugiați” prezenți în SUA.

„Sunt un pic îngrijorat atunci când văd toate articolele care insistă în mod constant asupra faptului că el este de origine afgană”, a mărturisit Jamal într-un interviu la Bruxelles.

„Sper că aceasta nu va afecta imaginea numeroșilor afgani din SUA și din alte țări, care au fost în mod fidel alături de americani în timpul misiunii lor în Afganistan”, a adăugat acest responsabil al ONU.

Potrivit secretarului american pentru Securitate Internă, Kristi Neom, suspectul a profitat de un program pus în aplicare de administrația președintelui democrat Joe Biden pentru a-i ajuta, după revenirea talibanilor la putere, pe afganii care au colaborat cu americanii.