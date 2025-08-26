ONU cere „dreptate”, după dublul atac asupra unui spital din Gaza, care a ucis 20 de oameni, inclusiv cinci jurnaliști

Pe fondul criticilor comunității internaționale, Israelul a spus că regretă profund atacul și că a demarat o anchetă. Oficialii ONU spun că așteaptă rezultate clare, scriu BBC și The Guardian.

Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a insistat asupra faptului că „trebuie să se facă dreptate” după ce cel puțin 20 de oameni – printre care cinci jurnaliști – au fost uciși luni într-un dublu atac israelian asupra unui spital din sudul Gazei.

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat luni o anchetă privind atacurile asupra spitalului Nasser și a declarat că Israelul „regretă profund” ceea ce el a numit „un accident tragic”.

Însă, în declarația făcută reporterilor la Geneva marți dimineață, un purtător de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului a subliniat că „aceste anchete trebuie să dea rezultate”, scrie BBC.

„Acești jurnaliști sunt ochii și urechile întregii lumi și trebuie protejați”, a declarat Thameen Al-Kheetan în cadrul unei conferințe de presă.

„Trebuie să se facă dreptate. Nu am văzut încă rezultate sau măsuri de responsabilizare”, a spus el, amintind că Israelul a mai promis astfel de anchete în trecut.

Jurnaliștii uciși

Cel puțin 20 oameni, printre care cinci jurnaliști care lucrau pentru presa internațională, au fost uciși în atacul israelian asupra spitalului Nasser din Khan Younès, din sudul Fâșiei Gaza.

Primul atac a fost lansat cu o dronă și a fost urmat de un bombardament aerian care a avut loc în timp ce răniții erau evacuați.

Un clip difuzat de agenția de știri Alghad TV a arătat lucrători ai apărării civile purtând veste portocalii strălucitoare și jurnaliști loviți de o bombă în timp ce încercau să recupereze o victimă a atacului anterior, la etajul al patrulea al spitalului.

Majoritatea jurnaliștilor uciși lucrau pentru instituții media internaționale.

Hussam al-Masri era cameraman pentru agenția de presă Reuters. Agenția de știri a relatat că acesta a fost ucis într-un prim atac asupra spitalului

Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, era jurnalistă independentă și lucra pentru Associated Press (AP).

Mohammed Salama lucra pentru Al Jazeera și Middle East Eye.

Ahmad Abu Aziz lucra pentru Middle East Eye, potrivit propriilor informații. Publicația afirmă că el lucra ca freelancer și avea sediul în Khan Younis.

Moas Abu Taha era fotoreporter independent.

Dublu atac

Potrivit informațiilor citate de BBC, primul atac a avut loc în jurul orei 10:00, ora locală, potrivit personalului medical, iar o altă explozie a lovit același loc aproximativ 10 minute mai târziu, după ce medicii și jurnaliștii au ajuns la fața locului.

Se pare că a fost un atac numit „double tap” – „dublă lovitură” – o tactică militară controversată menită să maximizeze numărul victimelor, care a ucis mulți jurnaliști în Gaza, scrie BBC.

Comunitatea Internațională a reacționat critic.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că atacurile sunt „intolerabile”, în timp ce ministrul britanic de externe David Lammy s-a declarat „îngrozit”. Grupurile pentru libertatea presei au condamnat, de asemenea, atacurile.

Și Trump a părut să critice atacul. „Nu sunt mulțumit de asta. Nu vreau să văd asta”, a declarat el reporterilor în Biroul Oval.

„În același timp, trebuie să punem capăt acestui coșmar. Eu sunt cel care a eliberat ostaticii”, a spus el.

Un omagiu adus victimelor

Mai multe reacții au apărut marți, după atac.

Doctorul Ahmad al-Farra, care lucra luni la spitalul Nasser când acesta a fost lovit, a adus un omagiu unora dintre persoanele care au fost ucise în atacuri.

Una dintre victimele atacului a fost fotograful independent Moaz Abu Taha. Farra a declarat pentru BBC că Taha era „unul dintre cei mai cooperanți și decenți oameni”.

El spune că Taha a încercat să-și ajute colegul care fusese lovit în primul atac, înainte de a fi ucis el însuși în al doilea atac.

Farra a adus, de asemenea, un omagiu unuia dintre colegii săi care, a spus el, a fost ucis – doctorul Mohammed, despre care Farra a spus că este „unul dintre cei mai străluciți medici pe care îi avem”.

The Guardian: Atacul israelian ar putea constitui o crimă de război

Pe fondul criticilor internaționale, o analiză publicată de cotidianul The Guardian a sugerat că atacul israelian reprezintă o potențială încălcare gravă a dreptului internațional.

Atacul a vizat o clădire civilă, mai precis un spital, într-o lovitură dublă care a ucis civili, printre care se aflau și membri ai echipelor de salvare și jurnaliști.

Toate aceste categorii ar trebui protejate în conformitate cu dreptul internațional.

În timp ce Forțele de Apărare Israeliene, care au ucis deja aproximativ 200 de jurnaliști în războiul din Gaza, au încercat imediat să sugereze că uciderea civililor a fost o eroare, realitatea sugerează că aceasta a fost în trecut mai degrabă politica forțelor israeliene, scrie The Guardian.

Ceea ce este frapant în acest incident este că fiecare element în parte – atacarea unui spital în funcțiune, a jurnaliștilor și a echipelor de salvare, a civililor răniți aflați deja sub tratament – ar putea să atragă acuzații de crime de război în sine, subliniază cotidianul britanic.