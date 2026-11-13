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Imagine ilustrativă Foto: Dreamstime
Actualitate

A fost lansată aplicația care permite AI să facă cumpărături în locul oamenilor. Cum funcționează

Ana Teșcan
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OpenAI a anunţat vineri lansarea ChatGPT Wallet, o nouă funcţionalitate de plată care permite agenţilor AI, denumiți „dots”, să cumpere produse în numele utilizatorilor.

Serviciul a fost dezvoltat în parteneriat cu American Express, Mastercard şi Visa şi va fi disponibil iniţial abonaţilor ChatGPT Pro din Statele Unite, cu vârsta de peste 18 ani, relatează CNBC, conform News.ro.