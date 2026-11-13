A fost lansată aplicația care permite AI să facă cumpărături în locul oamenilor. Cum funcționează

Serviciul a fost dezvoltat în parteneriat cu American Express, Mastercard şi Visa şi va fi disponibil iniţial abonaţilor ChatGPT Pro din Statele Unite, cu vârsta de peste 18 ani, relatează CNBC, conform News.ro.

OpenAI a anunţat vineri lansarea ChatGPT Wallet, o nouă funcţionalitate de plată care permite agenţilor AI, denumiți „dots”, să cumpere produse în numele utilizatorilor.

Noua funcţionalitate permite utilizatorilor eligibili să îşi introducă o singură dată datele cardului bancar, după care pot solicita agentului AI să identifice produse şi să pregătească achiziţiile. Fiecare tranzacţie trebuie aprobată printr-o verificare de securitate.

OpenAI susţine că agenţii săi nu vor avea acces direct la datele bancare ale utilizatorilor. În schimb, reţelele de plăţi vor genera pentru fiecare tranzacţie un identificator digital securizat, denumit „payment token”, care conţine date de card limitate la achiziţia respectivă, inclusiv un număr, un cod de securitate şi o dată de expirare specifice operaţiunii.

„Obiectivul nostru este să ne concentrăm asupra comercianţilor şi partenerilor din reţelele de plăţi şi să construim o bază solidă, sigură şi uşor de utilizat”, a declarat pentru CNBC Chaya Nayak, responsabilă pentru produsele de monetizare şi plăţi din cadrul OpenAI.

ChatGPT Wallet ar putea deveni în viitor o nouă sursă de venituri pentru OpenAI, însă compania a precizat că, în etapa iniţială, nu va percepe comisioane din tranzacţiile realizate. Prioritatea este dezvoltarea relaţiilor cu comercianţii şi consolidarea poziţiei ChatGPT ca platformă pentru descoperirea şi cumpărarea produselor.

Lansarea limitată a serviciului este deliberată, pentru a permite verificarea funcţionării sistemului înaintea unei extinderi. Luke Gebb, vicepreşedinte executiv şi responsabil global pentru inovaţie la American Express, a declarat că această abordare oferă posibilitatea testării tehnologiei într-un mediu controlat.

OpenAI avea, la sfârşitul trimestrului al treilea, peste 1,2 miliarde de utilizatori activi săptămânal ai ChatGPT şi aproape 100 de milioane de utilizatori plătitori. Potrivit reprezentantului American Express, această bază extinsă de clienţi oferă companiei posibilitatea de a accelera adoptarea ChatGPT Wallet atunci când va considera că serviciul este pregătit.

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