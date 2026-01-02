OpenAI lucrează la un proiect care să revoluționeze conversațiile cu ChatGPT

OpenAI pariază puternic pe inteligența artificială audio, și nu este vorba doar de a face ChatGPT să sune mai bine, scrie TechCrunch, cu referire la noi informații obținute de site-ul The Information.

Compania condusă de Sam Altman a unit în ultimele două luni mai multe echipe de inginerie, produse și cercetarepentru a revizui modelele sale audio, toate pregătind lansarea unui dispozitiv personal axat pe audio, care ar urma să apară în aproximativ un an.

Această mișcare reflectă direcția întregii industrii tehnologice: spre un viitor în care ecranele devin zgomot de fundal, iar audio-ul preia rolul central. Difuzoarele inteligente au transformat deja asistenții vocali într-o prezență obișnuită în mai mult de o treime dintre casele din SUA.

Meta tocmai a lansat o funcție pentru ochelarii săi inteligenți Ray-Ban, care folosește un aranjament de cinci microfoane pentru a ajuta utilizatorii să audă conversațiile în camere zgomotoase. Google, între timp, a început în iunie anul trecut să experimenteze cu „Audio Overviews” care transformă rezultatele căutărilor în rezumate conversaționale, iar Tesla integrează chatbotul Grok de la xAI în vehiculele sale pentru a crea un asistent vocal conversațional care se ocupă de tot, de la navigație la controlul climatizării, prin dialog natural.

Nu doar OpenAI și marile companii tech pariază că viitorul este audio

Nu doar giganții tehnologici fac acest pariu. O mulțime de startup-uri a apărut cu același obiectiv, deși cu grade diferite de succes. Creatorii Humane AI Pin au cheltuit sute de milioane înainte ca dispozitivul lor purtabil fără ecran să devină un exemplu de avertisment de „cum să nu”.

Pandantivul Friend AI, un colier care pretinde că va înregistra viața purtătorilor și le va oferi companie, a stârnit atât preocupări legate de confidențialitate, cât și o anxietate existențială. Iar acum, cel puțin două companii, construiesc inele AI pe care speră să le lanseze în 2026, permițând purtătorilor să transmite instrucțiuni unui dispozitiv aflat pe mâna lor.

Formele dispozitivelor pot diferi, dar principiul rămâne același: audio-ul este interfața viitorului iar fiecare spațiu – casa, mașina, chiar și fața utilizatorilor – poate deveni o suprafață de control.

Noul model audio al OpenAI, pe care compania vrea să îl lanseze în primul trimestru al acestui an, ar urma să sune mai natural, să gestioneze întreruperile ca un partener real de conversație și chiar să poată vorbi în același timp cu utilizatorul, ceea ce modelele actuale nu pot face.

Potrivit informațiilor apărute în presa tech din SUA, șefii de la OpenAI își imaginează o familie de dispozitive, posibil incluzând ochelari sau difuzoare inteligente fără ecran, care să acționeze mai puțin ca unelte și mai mult ca „companioni”.